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ROUPAS E SAPATOS Recife ganha novo brechó sustentável focado em moda circular Loja Humana, da organização social Humana Brasil, abre ao público nesta quinta-feira (1º), na Rua do Hospício, com mais de 6.500 roupas e cerca de 250 pares de calçados em exposição

O Recife passa a integrar, a partir desta quinta-feira (1º), a rede internacional de lojas de segunda mão da Humana, organização que atua com coleta, triagem e comercialização de roupas em diferentes países. A Loja Humana Recife abre as portas ao público às 9h, na Rua do Hospício, na Boa Vista, com a proposta de unir moda acessível, economia circular e impacto social.

A nova unidade é a segunda capital brasileira a receber uma Loja Humana com o conceito de brechó sustentável, depois de Salvador. No exterior, a rede Humana People to People está presente em 49 países, em cinco continentes, e mantém atividades relacionadas à coleta e comercialização de roupas de segunda mão em diferentes mercados da Europa, África e Américas.

No Recife, a operação nasce integrada ao Repense Reuse, projeto da Humana Brasil responsável pela coleta de têxteis pós-consumo. As roupas chegam por meio de coletores instalados na Região Metropolitana e no interior de Pernambuco e seguem para o Centro de Triagem da Imbiribeira, onde passam por seleção e preparação antes de chegar às araras da loja.

“A chegada das Lojas Humana ao Recife representa muito mais do que a abertura de novos pontos de venda. Estamos falando de geração de empregos formais, fortalecimento da economia circular e ampliação do acesso da população a uma moda sustentável e acessível”, afirma Ivanir Matos, gerente geral do Repense Reuse.

Instalada em uma área de 250 metros quadrados, a Loja Humana Recife terá mais de 60 araras e um acervo inicial superior a 7 mil peças. São mais de 6.500 roupas, cerca de 250 pares de calçados em exposição simultaneamente, além de mais de 600 acessórios, bolsas e brinquedos.

Espaço reúne áreas feminina, masculina e infantil, além de enxoval, esporte, plus size, calçados e acessórios Foto: Divulgação

A organização do espaço foi pensada para transformar o chamado “garimpo” de peças de segunda mão em uma experiência de compra mais organizada. A loja é climatizada, tem mobiliário amadeirado, iluminação direcionada aos produtos e setores divididos por categorias e paleta de cores.

O espaço reúne áreas feminina, masculina e infantil, além de enxoval, esporte, plus size, calçados e acessórios. A diversidade também aparece nos manequins da vitrine, enquanto os provadores contam com cortinas confeccionadas a partir do reaproveitamento de jeans.

A operação inicial terá 16 funcionários. Somados aos dez profissionais do Centro de Triagem, são 26 empregos diretos com carteira assinada relacionados à operação local. A proposta da loja é inserir a moda de segunda mão no cotidiano do consumidor sem abrir mão da qualidade, variedade e experiência de compra.

A diferença está no destino que existe por trás de cada peça: antes de chegar à arara, ela passou por uma cadeia de coleta e triagem; depois da venda, o recurso gerado contribui para projetos sociais.



*Com informações da assessoria de imprensa

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