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Empreendedorismo Feminino Moda circular ganha força no Recife e impulsiona rede de mais de 70 mulheres empreendedoras Iniciativa liderada por Tati Veloso fortalece economia sustentável e transforma o brechó em fonte de renda e autonomia feminina

A moda circular tem se consolidado como uma das principais tendências de consumo no Brasil, impulsionada pela busca por sustentabilidade, economia e propósito. No Recife, esse movimento ganha ainda mais força por meio do trabalho desenvolvido por Tati Veloso, criadora do Encontro de Brechós, que vai muito além da realização de eventos mensais.

À frente de uma rede com mais de 70 mulheres empreendedoras, Tati atua durante todo o ano oferecendo orientação, troca de experiências e direcionamento estratégico para fortalecer pequenos negócios ligados ao universo dos brechós. O trabalho inclui desde dicas de posicionamento e vendas até incentivo à valorização das peças e construção de marca.

“O Encontro de Brechós é só a vitrine. Existe todo um trabalho contínuo de fortalecimento dessas mulheres, de incentivo à autonomia financeira e de construção de uma rede colaborativa”, destaca Tati.

O grupo é formado por mulheres que encontram na moda circular uma oportunidade real de geração de renda, muitas vezes conciliando o empreendedorismo com a rotina familiar. A proposta também dialoga diretamente com o consumo consciente, estimulando a reutilização de peças, a redução de desperdícios e um novo olhar sobre a moda.

Além de movimentar a economia local, a iniciativa contribui para ressignificar o mercado de segunda mão, que hoje deixa de ser visto apenas como alternativa econômica e passa a ocupar espaço como escolha consciente e até tendência de estilo.

O Encontro de Brechós, realizado uma vez por mês, e em algumas ocasiões com edições extras, funciona como ponto de conexão dessa rede, reunindo as expositoras e o público em um ambiente que une moda, propósito e empreendedorismo feminino.

Com um mercado em expansão e cada vez mais valorizado, a moda circular se consolida como um caminho sustentável não apenas para o consumo, mas também para a geração de oportunidades e especialmente para mulheres que encontram nesse modelo uma forma de independência e protagonismo.

Com informações da assessoria

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