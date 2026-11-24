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Ageneda TGI Modelo de desenvolvimento de Pernambuco é pauta na Agenda TGI 2027 Palestra foi conduzida pelos sócios e consultores da TGI Consultoria, Francisco Cunha e Fábio Menezes

Reformulação no modelo de desenvolvimento de Pernambuco. Esse foi um dos assuntos abordados na 28ª edição da Agenda TGI | Painel 2027, realizado na noite desta terça-feira (24), no Teatro RioMar, na Zona Sul do Recife

A palestra foi conduzida pelos sócios e consultores da TGI Consultoria, Francisco Cunha e Fábio Menezes. Representando a Folha de Pernambuco, o diretor-executivo do jornal, Paulo Pugliesi, e a gerente de mercado do jornal, Tânia Campos, compareceram ao evento.

Durante a apresentação, Cunha afirmou que há um desgaste no atual modelo de desenvolvimento estadual. "O principal problema de Pernambuco não é conjuntural. É estrutural e de médio a longo prazo. No momento em que (o modelo de desenvolvimento) foi projetado, ele era revolucionário, criando, inclusive, a Sudene. Depois de quase três anos trabalhando o tema, o que nos parece é que a sociedade não percebeu isso ainda, ficando muito presa no curto prazo", avaliou.

O consultor listou como uma das alternativas para solucionar a questão a criação do sistema de planejamento estratégico. Entre os vetores do novo modelo de desenvolvimento estariam as áreas da ciência, tecnologia, inovação na base do modelo, educação de alta qualidade e formação profissional, infraestrutura e logística inteligente, articulado com uma gestão pública eficaz.

“O que a gente propõe é a criação do Sistema Pernambucano de Planejamento Estratégico, com representantes de conselhos em cada uma das macrorregiões do estado, de modo que a gente tivesse uma Secretaria Executiva, que já existem em duas leis complementares”, comentou.

Durante o debate, Cunha ainda reforçou a necessidade de uma mobilização conjunta entre Poder Público, sociedade civil e universidades para que o estado alcance um maior desenvolvimento. Já em relação ao Recife, o consultor destacou o projeto de cidade-parque na capital pernambucana, que busca melhorar a habitabilidade e enfrentar as mudanças climática, promovendo áreas verdes e conectividade entre os espaços urbanos.

Tendências

O diretor-executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi, destacou que a realização da Agenda TGI é importante para projetar e entender as possíveis tendências do cenário político e econômico do Brasil e do mundo.

"A Agenda TGI já está incorporada ao calendário econômico político do estado há 28 anos. É um evento esperado para se ter as tendências do que que está acontecendo no mundo, no Brasil, em Pernambuco e no Recife. E Francisco Cunha faz isso com uma maestria, uma análise perfeita, sinalizando o que nós vamos ter nos próximos meses e nos próximos anos", disse.

Eleições

A eleição presidencial do Brasil também foi pauta da Agenda TGI. Na apresentação, Francisco Cunha afirmou que o pleito foi marcado por dois momentos distintos no primeiro e no segundo turno.

“O que podemos observar é que aconteceram duas eleições no Brasil: uma no primeiro e outra no segundo turno. No primeiro turno, ficou explícita a fadiga de material do Lulopetismo e o desejo de mudança da sociedade brasileira. Na ocasião, desenhou-se o fim da Nova República e a inauguração de uma nova era conservadora no Brasil. No segundo turno, a Nova República recebeu uma desfibrilação, que ganhou um novo suspiro”, analisou.

Cunha ainda projetou uma Câmara Federal mais embativa a partir do próximo ano, especialmente em razão de novos políticos da esquerda e da direita que chegarão à Casa Legislativa.

Mudança

No âmbito internacional, Fábio Menezes afirmou que o mundo está passando por uma mudança de era e apontou um desgaste no modelo da democracia liberal, sistema político que une eleições representativas e participação popular aos princípios do liberalismo.

“Existem vários indícios que apontam para uma mudança de era. Quando a gente analisa tudo que está acontecendo no mundo todo, parece que o modelo de democracia liberal está enfrentando alguns desafios estruturais com um convite à polarização, uma onda de desinformação enorme, uma desigualdade enorme, uma onda de populismo autoritário, desconfiança nas instituições, além de todo impacto dos algoritmos das redes sociais”, explicou.

Para o consultor, as nações precisam encontrar maneiras de unir as populações em pró de um projeto de desenvolvimento. O debate também abordou mudanças climáticas e a necessidade de redução no uso de combustíveis fósseis, a competição tecnológica global e o impacto da inteligência artificial (IA) nas empresas e o desafio da requalificação profissional.

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