A- A+

Qualificação Modernização da indústria amplia desafio da qualificação profissional em Pernambuco Com produção industrial em alta, estado tem demanda estimada de 393,5 mil formações profissionais até 2027; automação e inteligência artificial mudam funções e exigem novas competências

O crescimento da indústria pernambucana tem ampliado a atividade econômica e a geração de empregos, mas também coloca um desafio para o setor: preparar os trabalhadores para acompanhar as transformações tecnológicas. Com a produção industrial em alta e empresas investindo em automação e inteligência artificial, a qualificação profissional ganha importância não apenas para preencher vagas, mas para adaptar a mão de obra às novas funções exigidas pelo mercado.

De acordo com dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Sdec), entre janeiro e agosto de 2026, a produção industrial de Pernambuco acumulou crescimento de 13,9%, o segundo maior resultado do país, atrás apenas do Espírito Santo (17,7%). No mesmo período, o Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR-PE), calculado pelo Banco Central, avançou 4,85%, também o segundo melhor desempenho nacional. Em agosto, o setor industrial pernambucano registrou saldo positivo de 3.296 empregos formais, como mostra o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

O avanço da atividade ocorre em um cenário de demanda crescente por formação profissional. Conforme o Mapa do Trabalho Industrial 2025–2027, elaborado pelo Observatório Nacional da Indústria, Pernambuco deverá demandar 393.494 formações profissionais no período. Desse total, 64.393 correspondem à formação inicial de trabalhadores e 329.101 à atualização e ao desenvolvimento de profissionais que já estão no mercado.

As maiores demandas estão concentradas nas áreas de logística e transporte, com 88.780 formações previstas; construção, com 50.651; operações industriais, com 35.780; metalmecânica, com 28.745; e manutenção e reparação, com 25.363. Os números representam necessidade de formação profissional, não a quantidade de vagas de emprego abertas.

Para o economista Sandro Prado, a expansão da indústria não se traduz apenas em mais postos de trabalho, mas também em mudanças no perfil dos profissionais procurados pelas empresas. A modernização dos processos produtivos aumenta a necessidade de trabalhadores capazes de lidar com equipamentos, sistemas digitais e análise de informações.

“O crescimento industrial não aumenta apenas a quantidade de empregos. Ele também modifica a natureza do trabalho e as competências exigidas dos profissionais”, afirma. Segundo Prado, esse movimento amplia a procura por técnicos de manutenção, profissionais de logística, engenheiros, especialistas em automação, analistas de dados e operadores de equipamentos mais sofisticados.

Economista Sandro Prado analisa os desafios da qualificação profissional diante do crescimento e da modernização da indústria pernambucana | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

O economista pondera, no entanto, que as dificuldades de contratação não podem ser atribuídas exclusivamente à falta de qualificação. Questões como localização das oportunidades, remuneração, condições de trabalho, horários e exigências de experiência também interferem na relação entre empresas e trabalhadores.

“É um erro atribuir toda a dificuldade de contratação à falta de qualificação dos trabalhadores”, ressalta. Prado avalia que a preparação profissional precisa considerar não apenas as vagas disponíveis atualmente, mas também as atividades que devem surgir com a transformação industrial. “Não basta formar indivíduos para as vagas que existem hoje. Precisamos prepará-los para as atividades que a transformação industrial vai criar em um futuro próximo.”

Qualificação

A mudança no perfil profissional já aparece nas iniciativas de empresas instaladas em Pernambuco. No Complexo Industrial Portuário de Suape, por exemplo, as transformações tecnológicas têm ampliado a procura por profissionais de automação industrial, mecatrônica, inteligência artificial e análise de dados.

De acordo com o diretor de Desenvolvimento e Gestão Industrial de Suape, Armando Reis Peixoto Filho, o Censo Suape 2024, realizado com aproximadamente 90 empresas, identificou dificuldades pontuais de contratação em algumas especialidades. Ele ressalta, porém, que não há indicação de escassez generalizada de profissionais no complexo.

“A automação está reduzindo tarefas manuais e repetitivas e ampliando a demanda por profissionais capazes de operar, supervisionar e interpretar sistemas digitais”, explica.

Outro empreendimento que precisou se antecipar à demanda por mão de obra especializada foi o terminal da APM Terminals, que incorpora equipamentos eletrificados e sistemas automatizados. Antes da abertura, a empresa identificou a necessidade de preparar trabalhadores para operar equipamentos RTG, utilizados na movimentação de contêineres, e realizou capacitações em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). A formação também contemplou áreas como comércio exterior e manutenção.

Na MCM Engenharia Industrial, com sede em Escada, Zona da Mata Sul de Pernambuco, a qualificação profissional é desenvolvida por meio do projeto Qualidade Produtiva, que oferece cursos gratuitos a moradores de comunidades próximas às áreas de atuação da empresa. A iniciativa busca ampliar as oportunidades de inserção no mercado industrial e desenvolver competências técnicas e sociais, além de atualizar os conhecimentos de profissionais que já trabalham na companhia.

Desde 2022, o projeto formou 422 profissionais. Desse total, aproximadamente 130 foram contratados pela MCM, segundo dados da empresa. Entre as capacitações oferecidas estão cursos de soldagem, caldeiraria, mecânica industrial, tubulação industrial, desenho técnico e montagem de painéis elétricos. Uma das formações em mecânica industrial, inclusive, foi direcionada exclusivamente a mulheres, onde Elaynne Catarina, agora montadora de painéis elétricos na MCM, foi uma das alunas do projeto.

Da formação à experiência

A trajetória de Elaynne mostra como a capacitação e a aprendizagem no ambiente de trabalho podem abrir caminhos profissionais. Antes de chegar ao setor elétrico, ela passou pela caldeiraria, depois de participar de uma formação oferecida pelo projeto Qualidade Produtiva.

A mudança de área aconteceu pouco depois de sua entrada na empresa. Inicialmente contratada como ajudante geral na caldeiraria, Elaynne foi convidada a auxiliar, por uma semana, a equipe responsável pela montagem de painéis elétricos. O trabalho chamou a atenção dos colegas e ela acabou permanecendo no setor. Para acompanhar as novas atividades, fez um curso rápido de elétrica pela internet e a formação em NR-10, voltada à segurança em instalações e serviços com eletricidade.

“Eu vim de uma área totalmente distinta, acabei migrando para lá e não sabia de nada, não conhecia nada”, conta. Com o aprendizado cotidiano e a experiência na equipe, passou de ajudante elétrica a montadora de painéis, função que exerce atualmente.

Ela lembra que precisou aprender desde a identificação dos cabos e terminais até as especificações de tensão e as funções de cada componente. “Hoje eu olho e já conheço todas as espessuras de cabo. Terminais eu não conhecia nenhum, nunca tinha visto na vida. Aprendi a identificar todos os terminais, todos os cabos, para que servem, tensão que suporta”, relata.

A adaptação também envolveu o desafio de trabalhar em um ambiente predominantemente masculino. Elaynne diz que, no início, sentia necessidade de demonstrar constantemente que era capaz de executar as tarefas. “Eu ficava o tempo todo tentando provar que conseguia fazer, que era capaz de fazer.”

Um dos episódios que mais marcaram sua trajetória aconteceu quando recebeu do encarregado a responsabilidade de montar um painel elétrico sozinha. Até então, havia realizado conexões individuais e identificado cabos, mas ainda não tinha acompanhado todo o processo a partir de um projeto. Diante do desafio, chegou a duvidar da própria capacidade.

“Eu peguei o projeto, olhei e disse ao meu encarregado: ‘Eu vou ao banheiro’. Aí cheguei lá no banheiro e fui chorar, porque sabia que não ia conseguir fazer aquele painel”, lembra. Mesmo insegura, voltou ao trabalho e concluiu a montagem em uma semana. “Isso me marca até hoje porque ele me desafiou. Ele acreditava em mim, mas eu não acreditava em mim”, afirma. Para ela, a experiência representou uma mudança que ultrapassou o aprendizado técnico. “Eu sou uma versão totalmente melhorada de mim depois da MCM.”

Elaynne Catarina trabalha como montadora de painéis elétricos na MCM Engenharia Industrial, em Escada, após passar por um processo de capacitação e mudar de área dentro da empresa | Foto: MCM/Divulgação

Formação para transformação tecnológica

Além das iniciativas das empresas, instituições de formação profissional buscam antecipar as competências necessárias à indústria. É o caso do Senai Futuro, que tem como proposta identificar as habilidades que devem ganhar importância nos próximos anos e atualizar a formação oferecida aos trabalhadores.

Segundo o gestor Felipe Furtado, a inteligência artificial pode contribuir para tornar os processos industriais mais eficientes ao permitir a identificação antecipada de problemas e a análise de grandes volumes de informações.

A iniciativa também busca preparar quem já está empregado e atualizar os cursos destinados à formação de novos profissionais. “O Senai Futuro foi criado para olhar para frente e entender quais competências a indústria vai precisar desenvolver. Nosso foco é preparar os profissionais que já estão nas empresas e também atualizar os cursos que formam a nova geração de trabalhadores”, destaca.

Uma das ações é o curso Integração de Sistemas Industriais com Inteligência Artificial, com carga horária de 36 horas. A formação, que já teve início, é voltada a profissionais como coordenadores de manutenção, engenheiros de produção, técnicos industriais e gestores.

“A atualização constante das competências profissionais é o que vai permitir que as indústrias aumentem sua produtividade e mantenham sua capacidade de competir em um mercado cada vez mais tecnológico”, afirma Furtado.

Na avaliação de Sandro Prado, o avanço tecnológico não significa necessariamente o desaparecimento de profissões inteiras. A automação pode substituir determinadas tarefas, mas também transformar as atividades que permanecem sob responsabilidade dos trabalhadores.

“Há uma diferença entre automatizar uma tarefa e eliminar uma ocupação. Uma profissão é formada por diversas atividades, e a tecnologia pode substituir algumas delas sem tornar todas as demais desnecessárias”, explica.

O desafio, segundo o economista, é garantir que os trabalhadores tenham condições de ocupar as novas funções e participar dos ganhos de produtividade. Para isso, a qualificação não deve ser responsabilidade exclusiva de quem busca uma oportunidade no mercado. “O estado deve ajudar a construir as condições para a qualificação, as instituições de ensino devem formar e as empresas devem investir nas competências de que precisam”, conclui.

Veja também