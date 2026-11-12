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ESPECIAL SINDILOJAS RECIFE 85 ANOS Modernização passa pela gestão de pessoas Para Fred Leal e Mário Mawad, do Sindilojas Recife, as transformações exigem compreender os hábitos de compra e preparar as equipes para novas formas de vender

Da ficha de estoque ao atendimento pelo celular, a modernização do comércio alterou a maneira de administrar lojas, alcançar consumidores e organizar o trabalho. Nas avaliações de Fred Leal e Mário Maward, presidente e vice, respectivamente, do Sindicato dos Lojistas de Bens e Serviços do Recife (Sindilojas), acompanhar essa transformação exige mais do que incorporar ferramentas: é preciso compreender os hábitos de compra e preparar as equipes para novas formas de vender.

Fred Leal destaca uma mudança decisiva na informatização dos controles de estoque e vendas. O que antes dependia de registros manuais passou a contar com sistemas que ajudam o comerciante a equilibrar compras e saída de mercadorias. “O comerciante tem que comprar bem para vender bem”, resume. Essa necessidade de equilíbrio, observa, ganhou importância com o fim da inflação elevada.

À gestão de mercadorias somaram-se ferramentas para administrar pessoas e acompanhar o negócio. Mas a transformação também avançou sobre a relação com o público. Leal descreve um comércio que ampliou seus espaços de atuação, do Centro aos bairros, dos shopping centers às plataformas digitais e ao celular.

Algoritmos

Nesse percurso, os algoritmos passaram a interferir no encontro entre produtos e consumidores. “Mudou completamente a relação de consumo, e o lojista precisa estar preparado para isso.”

Mário Mawad, por sua vez, destaca o processamento de grandes volumes de dados, as redes sociais e a inteligência artificial (IA) entre as mudanças que considera fundamentais. Em sua avaliação, a capacidade de reunir e analisar informações abriu novas possibilidades de gestão, enquanto Instagram e WhatsApp aproximaram as lojas dos clientes e ampliaram os canais de venda.

"Parte dos negócios já nasceu nesse ambiente. Para quem construiu sua trajetória na loja física, o desafio é desenvolver também uma presença digital capaz de sustentar um relacionamento próximo com o consumidor. A venda passa a depender de contatos e interações que continuam além do balcão”, afirma.

Na leitura de Mawad, a inteligência artificial amplia as possibilidades de agilizar tarefas financeiras, apoiar estratégias e melhorar o relacionamento com os clientes. Ele também ressalta o impacto do sistema de pagamento instantâneo Pix sobre os pagamentos e recebimentos, inclusive nos pequenos negócios e no trabalho autônomo.

Para o pequeno lojista, a recomendação é aproveitar os recursos disponíveis e buscar o apoio das entidades empresariais. Mawad considera que estruturas menores podem encontrar oportunidades na capacidade de adaptação. “A vantagem não é ser grande, é ser ágil”, enfatiza. A disposição para aprender e rever práticas torna-se, nessa perspectiva, parte da modernização.

Desafio

Essa mudança encontra outro desafio dentro das lojas: atrair e manter profissionais. Segundo Fred Leal, o comércio deixou de ser uma escolha tão frequente para quem procura a primeira experiência de trabalho. A expansão das possibilidades de atuação por conta própria e a busca por liberdade de horários alteraram as expectativas, sobretudo entre os jovens.

O presidente do Sindilojas identifica maior mobilidade entre empresas e atribui peso à jornada e ao ambiente de trabalho na decisão de aceitar uma vaga. São percepções de sua experiência no setor, que apontam a necessidade de rever a gestão das equipes e as perspectivas oferecidas aos trabalhadores.

A qualificação também mudou de patamar. Gostar de vender e lidar com pessoas já não basta para responder às exigências que ele identifica no varejo. É necessário dominar ferramentas tecnológicas, desenvolver técnicas de venda e cultivar relações. As redes sociais entram nesse conjunto como instrumentos para manter contato com o público e atrair clientes.

“A gente fala muito em tecnologia, mas as pessoas são o principal foco”, afirma Leal. Para ele, um bom ambiente e espaço para a iniciativa dos profissionais ajudam a reter funcionários. A modernização envolve, assim, tanto a eficiência dos sistemas quanto a capacidade de formar equipes e construir vínculos com quem compra. O atendimento permanece central, mesmo quando a conversa e a venda começam na tela de um celular.

O Sindilojas Recife mantém um quadro qualificado de profissionais dedicados a oferecer suporte contínuo e especializado aos seus associados, disponibilizando orientações estratégicas, assessoria técnica e soluções práticas voltadas para o fortalecimento e a segurança jurídica e operacional do comércio local.

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