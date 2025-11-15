A- A+

TECNOLOGIA Modo colaborativo: OpenAI inicia testes com conversas coletivas no ChatGPT Função permite que grupos planejem tarefas e interajam com o assistente

A OpenAI começou a testar uma nova experiência de conversas em grupo no aplicativo do ChatGPT, permitindo que amigos, familiares ou colegas interajam juntos em uma mesma janela para pesquisar assuntos ou planejar tarefas.

Até agora, o uso do ChatGPT era sempre individual: um usuário conversava sozinho com o assistente. A empresa comandada por Sam Altman quer mudar isso e oferecer experiências compartilhadas, juntando várias pessoas e o assistente em um único espaço para facilitar a colaboração em qualquer tipo de atividade.

O recurso começou a ser testado na versão móvel e na web do ChatGPT. A ideia é que grupos — seja de amigos, parentes ou equipes de trabalho — possam trocar mensagens e interagir com a inteligência artificial ao mesmo tempo.

Por enquanto, trata-se de um piloto liberado apenas para usuários dos planos Free, Go, Plus e Pro no Japão, Nova Zelândia, Coreia do Sul e Taiwan. A intenção, segundo a empresa, é expandir o chat em grupo para mais regiões e mais tipos de assinatura.





Com o novo modo, as pessoas podem organizar eventos, tomar decisões coletivamente ou desenvolver ideias em conjunto. A OpenAI cita como exemplos planejar um roteiro de viagem, comparar destinos ou montar uma lista de bagagem com a participação de todos os integrantes.

O recurso também pode ser usado para projetos acadêmicos ou profissionais, como desenhar juntos a planta de um apartamento, montar um esquema de estudo ou centralizar notas e perguntas de uma pesquisa.

Como criar um chat em grupo no ChatGPT

Para iniciar um chat coletivo, basta tocar no ícone com duas pessoas, no canto superior direito da tela, e adicionar os membros. Incluir uma pessoa em uma conversa já existente gera automaticamente uma cópia, preservando o chat original.

Também é possível convidar pessoas por meio de um link compartilhável com até 20 usuários. Qualquer participante pode repassar o link. Cada membro precisa criar um perfil básico, com nome, nome de usuário e foto.

Cada pessoa deve aceitar o convite antes de entrar e pode sair quando quiser. Os participantes também podem remover outros membros — com exceção da pessoa que criou o grupo.

Se houver menores de 18 anos no grupo, o ChatGPT reduz automaticamente a exposição a conteúdo sensível para todos.

Os chats coletivos ficam reunidos em uma nova seção na barra lateral do app. Eles são independentes das conversas privadas, e o histórico pessoal de cada usuário não é compartilhado com o grupo.

A OpenAI informou ainda que as respostas nesses chats serão geradas pelo modelo GPT-5.1, treinado para interagir em ambientes com várias pessoas. Ele é capaz de acompanhar o fluxo da conversa, decidir quando falar ou quando ficar em silêncio, reagir com emojis e até usar as fotos de perfil como referência.

Por ser apenas um teste inicial, a empresa diz que vai seguir aprimorando a função conforme receber feedback dos usuários.

