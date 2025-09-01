Seg, 01 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda01/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ECONOMIA

Modo de governar de Trump não tem precedente nos EUA, diz Haddad

Ministro da Fazenda diz que discussões estão muito centralizadas em uma só pessoa na Casa Branca e diz estar tranquilo em relação à renovação do visto

Reportar Erro
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad O ministro da Fazenda, Fernando Haddad  - Foto: Diogo Zacarias/MF

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou na noite deste domingo a dificuldade de interlocução com o governo americano para discutir o tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros. Em entrevista ao Canal Livre, da Band, Haddad afirmou que o país segue disposto ao diálogo com os EUA.

- Está muito centralizado numa pessoa só as decisões no governo americano, é um novo modo de governar que não tem precedente naquele país - afirmou, ponderando porém que a ação do empresariado americano no sentido de atenuar o impacto já foi percebida na lista de 694 exceções ao tarifaço a produtos do Brasil.

Indagado sobre a notificação do governo americano a respeito do processo para aplicação da Lei de Reciprocidade, Haddad lembrou que a lei foi aprovada no Congresso com apoio da oposição e da situação. E que agora uma comissão vai analisar o que convém ao Brasil fazer e a melhor oportunidade para colocar a política em prática.

Haddad voltou a lembrar que recebeu um e-mail do secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, marcando uma reunião virtual com data e horário e que depois foi cancelada com a justificativa de falta de agenda. O ministro lembrou que no mesmo dia o secretário de Trump encontrou com Eduardo Bolsonaro.

 

Leia também

• Em entrevista, Haddad critica EUA, defende isenção do IR e comenta prejuízos de estatais

• Operação Carbono Oculto é nova forma de proceder contra o crime organizado, diz Haddad

• Fernando Haddad pediu novo visto para agendas nos EUA nos próximos meses

De acordo com Haddad, uma expectativa de mudança no relacionamento entre os dois paises pode surgir a partir da divulgação das conversas entre Eduardo Bolsonaro e o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Um dos motivos alegados por Trump para impor a sobretaxa ao país é o julgamento do ex-presidente por tentativa de golpe de Estado.

- Acredto que depois das revelações da quebra do sigilo... O governo dos EUA vai olhar para aquilo. Pode fingir que não viu. Mas a embaixada vai ter que informar a Casa Branca. (...) O estado vai distensionar - afirmou. - O tempo vai trazer alguma racionalidade - acrescentou.

Visto para os EUA
Indagado se estaria preocupado com o pedido de renovação de visto para os EUA, Haddad disse estar tranquilo por avaliar que se trata de questão protocolar. Ele lembrou que conta com visto como cidadão e visto diplomático. E lembrou que precisa do documento para representar o país na reunião do G20, que ocorrerá nos EUA.

Haddad lembrou que a participação dos EUA como destino de exportações brasileiras caiu nos últimos anos e que o Brasil tem buscado novos parceiros para enfrentar os efeitos do tarifaço.

Juro de 15% ao ano
Perguntado a respeito de sua avaliação sobre o patamar atual da taxa básica de juros, de 15% ao ano, Haddad afirmou que é preciso normalizar a divergência dentro do governo e que isso não significa contestação da autoridade. Destacou ainda que a diretoria do Banco Central conta com 7 de 9 integrantes indicados pelo presidente e que ela vai avaliar qual será o momento adequado para iniciar o ciclo de corte da Selic.

Ele ponderou, porém, que uma taxa de juro real (descontada a inflação) de 10% representa "um peso muito grande" para a economia e citou fatores de preocupação no radar, como deaceleração da atividade e inadimplência.

Correios inspira cuidado
Perguntado sobre a situação das estatais, Haddad afirmou que "a situação dos Correios inspira cuidados". Ele lembrou que a empresa hoje tem "o passaivo de ter que entregar cartas físicas para quem ainda usa esse recurso nas regiões mais remotas do país". O ministro definiu a situação como um problema estrutural e lembrou que os concorrentes da estatal não têm qualquer obrigação de entregar cartas.

- Os concorrentes vão pegando o filé mignon. Ele está tentando se reinventar, hoje a concorrência internacional em relação aos Correios é monstruosa - afirmou, citando marketplaces.

Operação Carbono Neutro
Ao comentar a Operação Carbono Neutro, que investiga os laços econômicos do PCC, Haddad afirma que ela inaugura um novo momento na segurança pública do país.

Haddad afirmou que o resultado da operação foi possível pela cooperação entre instituições federais, Receita e Polícia Federal, além do Ministério Público, que uniram forças para investigar lavagem de dinheiro das fintechs no epicentro do mercado financeiro no país, a região da Faria Lima, em São Paulo.

- A operação chegou no comando do sistema, tanto é que chegou na Faria Lima. Ela inaugurou um novo momento da segurança pública no país - disse Haddad.

Na avaliação do ministro, de acordo com o avanço das investigações, é possível que se chegue a um valor da ordem de centenas de bilhões de reais nos últimos anos.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter