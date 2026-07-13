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MOBILIDADE Modo Moto: motociclistas agora têm um modo exclusivo no Waze; conheça O app vai gerar alertas de perigo que são críticos para a estabilidade do motociclista, como lombadas, buracos na via, pistas escorregadias e o fim de acostamentos

A partir desta segunda (13), o Waze não é mais um app apenas para quem anda de carro. O Google anuncia o "Modo Moto", desenvolvido especificamente para atender às particularidades de quem circula sobre duas rodas, além de novas ferramentas integradas ao Gemini, a inteligência artificial (IA) da companhia.

Segundo a companhia, o Modo Moto surge como a principal resposta do Waze à realidade do trânsito na América Latina, onde o deslocamento por motocicletas é predominante — o Brasil é um dos três maiores mercados do mundo do serviço, com quase 600 milhões de trajetos realizados mensalmente.

"O Brasil e a América Latina se movem sobre duas rodas, mas quem pilota sabe: a jornada é diferente para quem está de moto", disse Gai Berkovich, vice-presidente e gerente-geral do Waze, em apresentação para jornalistas.

Diferente das rotas para carros, o novo recurso utiliza IA para incorporar atalhos em ruas estreitas e considerar restrições específicas para veículos de duas rodas, permitindo que os condutores acessem vias que carros evitariam e garantindo previsões de chegada mais precisas.

Além disso, o app vai gerar alertas de perigo que são críticos para a estabilidade do motociclista, como lombadas, buracos na via, pistas escorregadias e o fim de acostamentos ou faixas. Berkovich disse que, atendendo o feedback dos motociclistas brasileiros, o app avisa sobre travessias de pedestres no meio de rodovias, lombadas elevadas e pontes estreitas, permitindo que o piloto reduza a velocidade com antecedência.

Como já acontece nas notificações para carros, boa parte das informações são geradas pelos próprios usuários, mas o Waze também conta com grupo dedicado de editores de mapas que também são motociclistas, garantindo que os alertas reflitam a realidade das vias em tempo real.

O Modo Moto já está disponível para Android e iOS no Brasil, Argentina, Colômbia, Malásia, México, Peru e Filipinas. O Modo Moto ganhou um botão de fácil acesso logo na primeira tela do aplicativo e terá suporte para interação via dispositivos Bluetooth em capacetes, permitindo o uso de comandos de voz sem tirar as mãos do guidão.



Integração com Gemini

Como vem fazendo com todos os seus produtos durante o ano, o Google integrou o Waze com o Gemini para gerar recursos teoricamente mais espertos — são ferramentas disponíveis também para o modo padrão, voltado para veículos.

Um deles é o "Mapmate", com o qual os usuários podem relatar incidentes de trânsito ou sugerir atualizações no mapa — como o fechamento de uma rua ou mudança de número de uma residência — usando linguagem natural, como se estivessem conversando com um passageiro. Outro avanço é o Waze Search, que permite buscas complexas sem que o motorista precise digitar endereços exatos.

É possível perguntar, por voz: "Encontre uma lanchonete aberta agora" ou "Ache um posto de gasolina próximo com o menor preço". O sistema foi treinado com dados do Waze para manter a personalização e o conhecimento dos hábitos dos motoristas da plataforma.

Cala a boca

O app vai receber um modo "Menos Falante", que reduz a frequência e a duração dos comandos de voz, mantendo apenas alertas objetivos e críticos de segurança e mudanças de faixa. Dentro do menu de "Instruções por voz", o usuário agora tem quatro níveis de personalização "Normal" (para instruções completas), "Menos falante" (para instruções resumidas e essenciais), "Apenas alertas"(Somente avisos de perigo e trânsito) e "Desativado" (para navegação totalmente silenciosa).

O serviço também vai sugerir rotas com base no histórico do usuário. Se o motorista prefere rodovias a vias locais com muitos semáforos, o algoritmo priorizará essas opções.

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