Doação Moeda Capiba lança primeiro desafio coletivo para incentivar doação do Imposto de Renda A iniciativa visa destinar o valor para o Fundo da Criança e do Adolescente e para o Fundo da Pessoa Idosa

Na reta final da declaração do Imposto de Renda, cujo prazo termina no próximo dia 31, a Prefeitura do Recife dá um estímulo a mais para que o contribuinte faça sua doação para ajudar as instituições recifenses que prestam assistência social voltadas para pessoas idosas e para crianças e adolescentes.

A Moeda Capiba lança hoje (17) o primeiro desafio coletivo que vai premiar quem doar, mas para isso é preciso se inscrever no sorteio pelo site. Serão sorteados um patinete elétrico e uma bicicleta elétrica, no dia 12 de junho, pelo perfil do Youtube da Prefeitura do Recife, às 15h.

Para concorrer ao sorteio o primeiro passo é fazer a doação no momento da declaração do imposto de renda, ressaltando que o modelo escolhido tem que ser o ‘completo’. Vale destacar que é possível doar até 6% do imposto devido.

Deste total, o cidadão pode escolher destinar até 3% para o Fundo da Criança e do Adolescente e até 3% para o Fundo da Pessoa Idosa. Feita a declaração, é necessário gerar o boleto com o valor referente a ser doado, lembrando que se a opção for por doar para os dois fundos será preciso pagar os dois boletos.

Declaração concluída, doação feita e boleto gerado, o cidadão deve entrar no site, clicar no botão "Participar" e preencher o formulário. Neste momento será necessário anexar o arquivo do boleto (ou dos boletos) para comprovar que a doação foi realizada. Detalhe importante: ele precisa ser quitado até o dia 31/05, data limite para prestar contas com o leão, para garantir o recebimento dos prêmios.

Para realizar o sorteio, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que coordena a Moeda Capiba e a iniciativa, estipulou duas metas: ao atingir o valor de R$ 1,5 milhão doados aos Fundos, será sorteado um patinete elétrico. E, ao atingir a doação de R$ 3 milhões será sorteada uma bicicleta elétrica. "Para esta ação contamos com a parceria valiosa da Shineray, que, além de doar o patinete e a bicicleta será a responsável por fazer a entrega direta aos vencedores", explica o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife, Rafael Figueiredo, que complementa.

"Nosso objetivo maior é incentivar a parcela da população recifense que ainda não fez a declaração do imposto de renda a doar para os nossos fundos municipais e, consequentemente, a participar deste primeiro Desafio Capiba. Mas ressalto: quem já fez a doação, desde que aqui para o Recife, também está apto a se inscrever no sorteio e concorrer aos prêmios. E, por fim, lembro que quem já fez a declaração tem a oportunidade de retificá-la para doar e participar do sorteio. Vamos exercer a solidariedade e ajudar aqueles que mais precisam". Cada R$ 100,00 (cem) reais doados renderá um "capivoucher" que será enviado pelo WhatsApp e por e-mail ao participante, que corresponde a uma numeração para participar do sorteio. Quanto maior a doação, mais "capivouchers". O sorteio será realizado no Dia dos Namorados, 12 de junho, às 15h, e será transmitido pelo YouTube da Prefeitura do Recife (https://www.youtube.com/@prefrecife).

*Como fazer a doação* - Vá para a declaração do seu imposto de renda e selecione a opção “Pagamentos”. Depois, clique no símbolo do “mais”, para adicionar um novo pagamento, que será a doação e selecione a opção “Doações Diretamente na Declaração”. Lembre-se que a modalidade de declaração tem que ser a completa, aí você verá o valor total disponível para a doação, que equivale ao teto de 6% do seu imposto de renda. Escolha qual o Fundo que você quer contemplar, lembrando que podem ser os dois.

Para garantir que esse recurso fique no Recife e seja aplicado nas instituições da nossa cidade, escolha a opção “Doações aos Fundos Municipais”, depois selecione a unidade federativa, no campo “UF”, e escolha o estado de Pernambuco. Agora você deve ir no campo “Município” e escolher “Recife”. Quando você finalizar a declaração, não se esqueça de pagar o boleto de cada doação realizada. É só clicar no botão “Consultar Débitos, Emitir Darfs e Alterar Quotas”. Na seção “Demais débitos da declaração”, vão aparecer as doações que você escolheu. Clique no símbolo da impressora para emitir o boleto e realize o pagamento dentro do prazo.

*Moeda Capiba* - Moeda virtual social da Prefeitura do Recife, lançada no último mês de abril, com o objetivo central de mobilizar a população a vivenciar a cidade de maneira sustentável e saudável a partir de desafios lançados dentro do aplicativo Conecta Recife. Os desafios geram moedas que seguem para uma carteira virtual pessoal dentro do próprio Conecta e que podem ser trocadas por benefícios, como cupons para compras e para trajetos em carros de aplicativo, ingressos para espetáculos, entre outros.

