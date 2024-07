Moedas globais: dólar avança ante divisas fortes, à espera de decisões de BCs na semana

A- A+

O dólar se valorizou ante outras moedas principais, como o iene, o euro e a libra.

Em dia de agenda modesta, havia expectativa por decisões importantes na política monetária global nesta semana, com decisões do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) e do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês).

No fim da tarde em Nova York, o dólar subia a 154,01 ienes, o euro recuava a US$ 1,0826 e a libra tinha baixa a US$ 1,2866. O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de moedas fortes, registrou alta de 0,24%, a 104,564 pontos.

O dólar ampliou ganhos ainda pela manhã, em quadro de certa cautela que favorecia a demanda pela divisa. O mercado se posicionava para as decisões de juros.

Na avaliação do BBH, indicadores firmes recentes sugerem que o mercado ainda está excessivamente otimista quanto às perspectivas de velocidade no ciclo de relaxamento monetário pelo Fed.

O ING, por sua vez, diz que o BoJ deve elevar juros em 15 pontos-base, esperando também corte de 25 pontos-base pelo BOE. Já o Fed deve manter juros agora, mas sinalizar para um corte em setembro, acredita o banco holandês. Ele espera que o euro avance um pouco em relação ao dólar nesta semana, enquanto o iene deve se sair bem e a libra deve desvalorizar, diante do reposicionamento na política monetária global.

Sobre o iene, o Rabobank acredita que as autoridades do Japão estão satisfeitas com a queda recente do dólar frente à divisa japonesa, após aparentes intervenções cambiais de Tóquio desde 11 de julho.

Nas últimas sessões, o dólar e o iene parecem em quadro mais de consolidação, à espera da decisão do BoJ. Segundo o Rabobank, apesar de alguns apostarem em alta nesta semana, a maioria no mercado ainda acredita em manutenção dos juros agora.

Veja também

Nvidia Nvidia lança software e serviços para impulsionar a rápida adoção da IA pelas empresas