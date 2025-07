A- A+

Mercado Moedas Globais: dólar opera em queda com incertezas tarifárias e pressão renovada sobre Fed O índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis moedas fortes, fechou em queda de 0,47%, a 97,392 pontos

O dólar operou em queda nesta terça-feira (22) em dia de agenda esvaziada. No radar do mercado, seguem as incertezas sobre a política comercial dos Estados Unidos e acerca da independência do Federal Reserve (Fed), com renovados ataques do presidente Donald Trump contra o chefe do Banco Central americano, Jerome Powell.

O índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis moedas fortes, fechou em queda de 0,47%, a 97,392 pontos. Por volta das 16h50 (de Brasília), o euro se valorizava a US$ 1,1753 e a libra tinha avanço a US$ 1,3530. A moeda americana ainda perdia terreno contra parte das moedas emergentes, recuando a 18,6564 pesos mexicanos.



Já o iene ainda refletia a informação de que o premiê japonês, Shigeru Ishiba, permaneceria no cargo apesar de seu partido ter perdido a eleição para a câmara alta do Parlamento do país no fim de semana. No horário mencionado acima, o dólar recuava a 146,56 ienes.

Para o Deutsche Bank, o dólar enfrenta uma pressão de baixa à medida que os americanos arcariam com a maior parte dos custos das tarifas. Segundo o banco, se os estrangeiros estivessem absorvendo os custos tarifários, os preços de venda estariam caindo - o que não está acontecendo, alerta. Como a inflação nos Estados Unidos continua contida, "são os importadores, e não os consumidores, que estão pagando a conta", acrescenta. Com os custos das tarifas aparentemente recaindo majoritariamente sobre os EUA, "isso funciona como mais um fator negativo para o dólar", afirma o Deutsche.

O Danske Bank pontua que segue "otimista" em relação ao euro "tanto no curto quanto no médio prazo, visando um movimento gradual em direção a US$ 1,23 ao longo de 12 meses". O banco lembra que, embora as negociações entre EUA e União Europeia (UE) possam adicionar volatilidade no curto prazo às cotações, "fatores de longo prazo como taxas relativas, fluxos de capital para ativos europeus e condições monetárias globais" continuam apoiando o movimento.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Veja também