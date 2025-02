Moedas Globais: dólar recua em meio a tarifas de Trump, passos para paz na Ucrânia e dados

A- A+

O dólar recuou nesta quinta-feira, 13, ante outras moedas fortes, acelerando o movimento baixista no final da tarde após o anúncio de tarifas recíprocas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que também voltou a ameaçar os países do Brics.



A moeda americana também reagiu aos avanços nas negociações para um possível acordo de paz na Ucrânia. O recuo ocorreu mesmo após do aumento acima do esperado no índice de preços ao produtor (PPI) dos EUA e da queda além do previsto no número de pedidos de auxílio-desemprego.

O índice DXY, que mede o dólar ante rivais, recuava 0,58%, a 107,313 pontos. Às 17h50 (de Brasília), o euro subia a US$ 1,0462 e a libra avançava a US$ 1,2563. O dólar recuou ante a moeda japonesa, cotado a 152,80 ienes. A moeda americana ainda recuava a 86,6581 rupias indianas, 18,5173 rands sul-africanos e 7,2697 yuans chineses.

Trump anunciou hoje planos para a imposição de tarifas recíprocas contra parceiros comerciais dos EUA, com implementação prevista para abril.



Durante o anúncio, o republicano afirmou que as novas barreiras comerciais são "justas para todos" e que nenhum país teria razão para reclamar. O presidente também reforçou a ameaça de aplicar tarifas de 100% sobre os países do Brics, caso seus membros "brinquem com o dólar".

Sinais de um possível início de negociações para encerrar o conflito entre Rússia e Ucrânia, além da confirmação de que o cessar-fogo entre Israel e Hamas permanece em vigor, após o grupo confirmar a soltura de três reféns israelenses no sábado, ajudaram a pressionar o dólar para baixo.



Para o Swissquote, o dólar caiu à medida que as esperanças de um acordo para encerrar o conflito entre Ucrânia e Rússia reduziram a demanda por ativos de segurança.



O banco lembra que Trump afirmou que teve conversas construtivas com o presidente russo Vladimir Putin.

