Molho para churrasco rosa? Kraft Heinz lança o Barbiecue, versão pink em homenagem à Barbie

Se você achava que a Barbiemania tinha acabado, pense duas vezes. Nove meses após o lançamento do filme Barbie, que rendeu mais de US$ 1,4 bilhão e se tornou o de maior bilheteria de 2023, a Kraft Heinz fez uma parceria com a Mattel para produzir o molho "Barbiecue".

É uma versão pink de seu clássico barbecue, molho para churrasco e hambúrgueres que é uma obsessão nos Estados Unidos.

E não é cor-de-rosa só na embalagem - que traz ainda o perfil icônico do rosto da boneca com seu rabo-de-cavalo no rótulo. O molho, em si, é pink. Se Margot Robbie tivesse feito um churrasco no filme, o Barbiecue certamente teria tido um lugar de destaque.

A Heinz está lançando o Barbiecue, que é discretamente rotulado no verso do tubo como "Heinz Vegan Mayo with BBQ Sauce", em apenas dois países, Reino Unido e Espanha.

No Reino Unido, o 'Barbiecue' será vendido como uma oferta de edição limitada, com 5 mil frascos disponíveis no site da Heinz a partir desta segunda-feira. Uma outra tiragem limitada do molho será vendida em todo o país nos supermercados Tesco, a partir de quarta-feira, dia 17, e depois no Ocado, o serviço de entrega on-line do Reino Unido, a partir de meados de maio.

Preço de R$ 21,70

No total, a Heinz está produzindo cerca de 105 mil frascos para o Reino Unido. O preço de varejo sugerido é de £ 3,39 (US$ 4,22 ou R$ 21,70) para um frasco squeeze de 415 ml.

Na Espanha, cerca de 12 mil frascos do molho estarão disponíveis em todo o país em 120 lojas de departamento do El Corte Inglés, com alguns brindes on-line, a partir do dia 25 deste mês.

As mercadorias da Barbie estão sumindo das prateleiras desde o lançamento do filme em julho de 2023. As vendas da Mattel cresceram 9,3% no terceiro trimestre de 2023, para US$ 1,92 bilhão, graças, em grande parte, à Barbie. Outros produtos da Barbiemania, como moletons da Gap e Crocs, também tiveram grande procura.

"Nosso relacionamento com a Barbie começou há mais de um ano, antes do lançamento do filme" disse Andre Fernandes, vice-presidente de Crescimento da Kraft Heinz para Europa e Mercados Desenvolvidos do Pacífico.

No entanto, as grandes empresas de alimentos não são conhecidas por agir rapidamente, portanto, somente agora, com o filme já sendo exibido nas telas das companhias aéreas, a Heinz está lançando o Barbiecue.

A empresa começou a testar o interesse nas mídias sociais no fim do verão no hemisfério norte, quando uma publicação no Facebook do Reino Unido gerou 464 mil curtidas e 71 mil comentários.

"Um fã até nos disse que pintaria o cabelo de rosa se déssemos vida ao Barbiecue" contou Fernandes.

Extrato de raiz de beterraba para a cor rosa

Foi então que a Heinz decidiu transformar o molho em realidade, pelo menos por um curto período. O desenvolvimento do produto levou cerca de seis meses.

O ponto de partida da receita, de acordo com Fernandes, vem do hábito dos clientes de misturar o molho Heinz Classic BBQ com a maionese da empresa, e a cor vem do que certamente é uma grande quantidade de extrato de raiz de beterraba.

O resultado é exatamente o que você esperaria: uma pasta espessa e pegajosa que tem quase a consistência de maionese, com um sabor artificial doce de fumaça.

Não descartamos um "Kenchup''

O produto está sendo lançado no Reino Unido e na Espanha porque foi lá que a Heinz viu a resposta mais forte dos clientes após uma enquete nas mídias sociais. Embora atualmente não haja planos de vender o Barbiecue nos Estados Unidos, Fernandes afirmou:

Nunca diríamos nunca para lançá-lo em outros mercados. Já tivemos até pessoas da Austrália pedindo o Barbiecue.

E quanto a outros produtos com o tema Barbie?

"Nunca descartamos um 'Kenchup'". diz Fernandes.

