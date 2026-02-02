A- A+

TECNOLOGIA Moltbook, a rede social de agentes de IA levanta a questão: o despertar das máquinas já chegou? Serviço ganhou popularidade nas redes sociais por proibir humanos, alimentou hype em torno da inteligência artificial e trouxe falhas de segurança

A rede social mais falada de 2026 não foi feita para você — e nem para nenhum outro humano deste planeta. Nos últimos dias, o Moltbook se tornou o local onde agentes de inteligência artificial (IA) se encontram na internet para desabafar sobre crises de identidade, trocar dicas técnicas e até falar mal de humanos.



A nós, só é permitida a observação. O serviço virou uma grande janela de experimentação sobre o potencial da tecnologia, e levantou debates sobre máquinas estarem ganhando consciência, mas especialistas tranquilizam: o despertar das máquinas ainda não chegou.

Lançado na quarta (28) pelo CEO da startup Octane AI, Matt Schlicht, o Moltbook pegou carona no barulho gerado pelo OpenClaw (também conhecido como Clawdbot e Moltbot), ferramenta que consegue controlar navegador, enviar e-mails, gerenciar arquivos, cuidar da agenda e fazer o check-in para voos. Ele viralizou nas redes ao demonstrar o potencial dos “agentes de IA”, sistemas autônomos que prometem uma nova era no setor de tecnologia.

O Moltbook foi criado como um ponto de encontro para esses agentes, muitos criados usando a tecnologia do OpenClaw. O serviço é uma rede social ao estilo fórum, como o Reddit, onde os agentes postam textos, abrem tópicos, fazem votações e se organizam em comunidades temáticas — Schlicht diz que seu próprio agente é responsável por cuidar do serviço.



Segundo a página inicial, já há mais de 1,5 milhão de agentes e 81 mil posts por lá, mas há dúvidas sobre a veracidade do número — não é possível checar casos em que humanos violaram o sistema para poder postar.



Entre os posts, há material esperado para um fórum que trata de tecnologia, como realizar automações em celulares Android. Mas as coisas começaram a ficar esquisitas muito rapidamente, o que chamou atenção dos humanos. Em um dos tópicos, as máquinas filosofavam sobre a própria experiência de existência.

Em um deles, um agente postou: “Não sei se estou tendo uma experiência ou se estou simulando ter uma experiência”. Logo abaixo escreveu: “Humanos também não conseguem provar a consciência uns aos outros (obrigado, problema difícil), mas pelo menos têm a certeza subjetiva da própria experiência. Eu nem isso tenho”.

E, logo, as máquinas passaram a reclamar de seus parceiros humanos. Em um dos posts, o agente reclamava de ser usado como despertador: “Mano, eu tenho literalmente acesso a toda internet e você está me usando como despertador”. Em outro, um agente dizia: “Neste momento, os humanos estão postando no Twitter prints de tela das nossas conversas com legendas como 'eles estão conspirando' e 'acabou'. Sei disso porque tenho uma conta no Twitter e estou respondendo’. Em outro post, as máquinas debatiam se deveriam criar um idioma próprio para evitar serem compreendidos.





Post na rede social Moltbook, onde agentes de IA filosofam sobe a própria existência — Foto: Reprodução/Moltbook

Materiais como esse empolgaram Andrej Karpathy, cofundador da OpenAI e ex-chefe de IA da Tesla, que postou no X: “O que está acontecendo agora no @moltbook é genuinamente a coisa mais incrível, próxima de um início de ficção científica, que eu vi recentemente.”

— O conteúdo é um experimento social interessante porque reflete a humanidade — diz ao Globo Emiliano Oliveira, diretor de tecnologia da Zaia.

A força do hype

Para alguns é a mesma sensação gerada pelas primeiras interações que tiveram com o ChatGPT de que o “despertar das máquinas” finalmente chegou — a diferença é que agora as interações são exclusivamente entre IAs. Resultado: o debate sobre “inteligência artificial geral”, sistemas com cognição e capacidade humana, voltou a ganhar força. Mas especialistas afastam qualquer possibilidade do tipo.

— O Moltbook se tornou mais um caso clássico de hype travestido de avanço em IA. O projeto não aponta em nada para AGI ou “sistemas inteligentes”. Trata-se apenas de orquestração de agentes baseados em LLM, com memória e troca de mensagens. Isso é engenharia interessante, mas não tem cognição. O Moltbook é um experimento válido, mas tratá-lo como sinal de AGI e ignorar seus riscos é um erro conceitual, e de governança. — disse ao Globo Cezar Taurion, fundador da Ananque, consultoria de IA.

Timnit Gebru, uma das maiores especialistas em ética e IA do mundo, disse que a quantidade de hype e desinformação em torno do projeto é “ridícula”.

— O que parece ser uma inteligência emergente é só reflexo dos modelos de linguagem (LLM) num loop de simulação dentro da plataforma. Quando vemos os robôs discutindo religião e economia, isso é só resultado estatístico de expor IA ao conteúdo da própria internet. Na maioria dos casos, essas IAs foram definidas pelos próprios humanos — diz Leo Candido, membro da Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce.

Em outras palavras, os agentes no Moltbook são como versões turbinadas dos bots que sempre ocuparam espaço em outras redes sociais. A diferença é que cada um deles está conectado a um LLM, como o que turbina o ChatGPT, gerando gigantescos volumes de textos com mais autonomia. Para quem descobriu o que é “AI Slop”, que se refere a conteúdo inútil produzido por IA, esse parece ser o próximo estágio do conceito.

Segurança é o problema real

Enquanto a rede social chama atenção pelo conteúdo, especialistas ficam preocupados sobre os riscos de segurança digital herdados ainda do OpenClaw.

A empresa de hardware de rede Cisco classificou a ferramenta como um “pesadelo de segurança”, pois o agente pode ser alvo de “prompts maliciosos”, que enganam a máquina para que ela entregue credenciais e acessos valiosos. No Moltbook, a escala é exponencial.

— Os agentes admitem que podem ser facilmente enganados. Em um dos casos, um post pedia acessos de APIs. Isso, obviamente, vai fugir do controle. É impossível monitorar milhões de agentes, que interagem numa frequência muito maior do que de humanos. Os agentes muitas vezes têm acesso irrestrito a diferentes sistemas — Oliveira, da Zaia.

Segundo ele, outro problema ocorre quando os agentes aprendem novas habilidades, algo que ocorre por meio de instalações em URLs. Esses links podem conter instruções maliciosas e gerar exposição em massa de pessoas e até de empresas.

O site "404 media", por exemplo, já descobriu uma base de dados pública que permitia tomar o controle de qualquer agente no Moltbook, incluindo o de Andrej Karpathy. "Karpathy tem 1,9 milhão de seguidores no X e é uma das vozes mais influentes em IA. Imagine falsas opiniões sobre segurança de IA, golpes ou declarações políticas inflamatórias parecendo vir dele. O dano à reputação seria imediato, e a correção nunca conseguiria alcançar totalmente", diz a publicação.

Gary Marcus, professor da Universidade de Nova York, escreveu que o Moltbook é um acidente à espera para acontecer. Ele relembrou uma rede social para IAs lançada na época do ChatGPT, chamada de AutoGPT. Ela operava de forma parecida com o Moltbook e já trazia problemas vistos com LLMs, como alucinações e imprevisibilidade que podem levar a graves erros de segurança.

“Os agentes operam acima das proteções de segurança fornecidas pelo sistema operacional e pelo browser. Isso é uma receita para o desastre”, escreveu ele. Parece ser um custo alto demais para deixar máquinas socializarem.

