Mondelez anuncia expansão de fábrica em Pernambuco, com 500 empregos

Em anúncio realizado nesta sexta-feira (29), durante um encontro com a governadora Raquel Lyra (PSDB), no Palácio do Campo das Princesas, no Recife, os diretores da fábrica de chocolate Mondelez, divulgaram a expansão do empreendimento no Estado, com a geração de 500 empregos diretos e indiretos. Os diretores da companhia também anunciaram a ampliação das linhas de chocolates produzidas em Pernambuco.

Segundo informações da empresa, um novo prédio começa a ser construído já nesta semana dentro da planta da Mata Sul. Com apenas um polo em Vitória de Santo Antão, a previsão é que agora a companhia aumente em 50% a capacidade de produção, lançando cinco novas linhas de chocolates nos próximos três anos. A expansão deverá garantir a geração de 500 novos empregos diretos e indiretos.

"Serão investidos R$ 300 milhões para trazer, inicialmente, duas novas linhas na nossa produção. Dentro dos próximos anos também temos o planejamento de incluir outras três linhas. Isso vai proporcionar uma importante expansão. Em 2025 já teremos ampliado em 50% a capacidade de produção", destacou o CEO da Mondelēz Brasil, Liel Miranda.

O projeto de investimento inclui a otimização das linhas já existentes e será 70% maior que o valor aplicado pela companhia no ano passado. Esta será a sexta ampliação da fábrica, que foi inaugurada em 2011. A companhia ainda tem fábricas em Curitiba, no Paraná.

"Recebemos a boa notícia de que a Mondelēz fará novos investimentos na fábrica localizada no nosso Estado. Essa expansão chega em um momento muito oportuno, garantindo a geração de novos empregos tanto na construção quanto permanentes, a partir do funcionamento da nova operação. São iniciativas como essa que colaboram para a retomada da nossa economia", ressaltou Raquel Lyra.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti, destacou que a Mondelēz é uma grande empregadora no Estado e uma formadora de capital humano da região onde atua. “Com esse anúncio, teremos a curto prazo mais de 500 empregos na construção das novas linhas e a partir da operação serão garantidas a geração de emprego contínuo", disse.

Também participaram da reunião a diretora da planta de Vitória de Santo Antão, Cibele Souza, e a responsável pelas relações governamentais da Mondelēz, Daniela Teixeira.

