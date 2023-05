Mondelēz Brasil anuncia investimento de R$1 bilhão para expansão de suas fábricas

A- A+

Como parte de sua estratégia de crescimento, a Mondelēz Brasil planeja investir R$1 bilhão na ampliação da capacidade produtiva de suas fábricas em Curitiba, Paraná, e Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Além disso, a empresa pretende explorar novas categorias de produtos e adotar práticas sustentáveis. O investimento, que representa um aumento de 70% em relação ao valor aplicado pela companhia no último ano, foi anunciado nesta semana por Liel Miranda, presidente da empresa no país.

A Mondelēz Brasil, responsável por marcas como Lacta, Oreo, Club Social e Tang, é o motor de crescimento da empresa na América Latina e desempenha um papel fundamental na realização da Visão 2030, estratégia global da companhia que busca alcançar crescimento de dois dígitos nos próximos anos. "Nosso investimento não apenas contempla a expansão de nossas operações, mas também nossa estratégia de crescimento tanto orgânico quanto inorgânico, com a entrada em novas categorias. Tudo isso está alinhado com nosso propósito de oferecer o snack certo, para o momento certo e feito da maneira certa", destaca Liel Miranda.

A maior parte do investimento será direcionada para as linhas de chocolate, que representaram 30,8% do market share da empresa no ano passado, e para biscoitos. A fábrica em Vitória de Santo Antão receberá atenção especial. "Vamos aumentar em 50% a capacidade de produção das linhas de Bis, Sonho de Valsa e Ouro Branco", acrescenta o executivo. Já para a maior fábrica de chocolates da Mondelēz International, em Curitiba, o aumento será de 20%.

A empresa também está focada em oferecer aos consumidores produtos em diferentes formatos e tamanhos, seja para consumo individual em pequenas porções, ou em embalagens promocionais e tamanho familiar. "Estamos sempre atentos às tendências do mercado, buscando identificar novas ocasiões de consumo e compra. Dessa forma, conseguimos desenvolver alternativas que vão desde o consumo imediato até o abastecimento da despensa", conclui o executivo.

Sustentabilidade

Uma parte dos recursos anunciados nesta semana será direcionada para iniciativas sustentáveis, com o objetivo de transformar práticas ambientais e impulsionar o desenvolvimento social do ecossistema de negócios. "Temos como objetivo avançar na construção de uma empresa de snacks mais sustentável, baseada na criação de valor para o negócio", enfatiza o executivo.

Dentre as iniciativas com esse foco, está o programa "Investindo com Propósito", que visa fomentar a economia local e incentivar fornecedores diversos e inclusivos. O programa Cocoa Life também fará parte do cronograma de investimento, buscando melhorar a produtividade e rentabilidade dos produtores, aprimorar o manejo do cult

