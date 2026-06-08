A- A+

Nova economia Monique Evelle comanda no Recife evento gratuito sobre negócios e investimentos Encontro, nesta segunda-feira (8), a partir das 18h, é voltado a empresários que desejam transformar faturamento em crescimento estruturado e estratégico

A empresária e investidora Monique Evelle participará, nesta segunda-feira (8), de um encontro no Recife voltado para empreendedores que buscam entender, na prática, como acessar investimentos, crédito e estratégias de crescimento na nova economia, como é chamado o ecossistema de negócios impulsionado pela tecnologia, conectividade e inovação.

Conhecida por sua atuação no ecossistema de inovação e pelos bastidores do Shark Tank Brasil, Monique mediará um painel sobre os desafios de expansão enfrentados por empresas que desejam ganhar escala de forma sustentável. O Inventivos Talks será realizado das 18h às 21h, na Fiap – Polo Recife.

Ao lado das empresárias Tereza Oliveira e Mainá Vieira, Monique Evelle participa de um bate-papo focado no tripé que hoje sustenta o crescimento de muitos negócios: investimentos, crédito e smart money.

A proposta do encontro é discutir como o mercado mudou nos últimos anos e como crescer apenas no orgânico ou depender exclusivamente do próprio caixa deixou de ser a única alternativa para empresas que desejam expandir de forma estratégica.

Com experiência no universo de startups, inovação e empreendedorismo, Monique deve compartilhar percepções sobre acesso a capital, posicionamento de mercado e os principais erros cometidos por empresas que tentam crescer sem planejamento financeiro estruturado.

O painel também pretende aproximar temas que ainda parecem distantes para muitos pequenos e médios empreendedores, principalmente quando o assunto envolve investimento e expansão.

“Durante muito tempo, existiu a ideia de que crescer apenas no orgânico era o caminho mais seguro ou mais legítimo para um negócio. Hoje, o mercado mostra que acesso a capital, inteligência financeira e boas conexões podem acelerar processos e abrir oportunidades importantes para quem empreende”, afirma Monique Evelle.

Segundo a empresária, o debate também será uma oportunidade para falar sobre maturidade empresarial e visão estratégica.

“Muita gente ainda acredita que investimento é algo distante ou restrito a grandes empresas. O objetivo é mostrar que existem caminhos possíveis para negócios que querem crescer de forma sustentável, entendendo o momento certo de buscar crédito, investimento ou parceiros estratégicos”, completa.

Com patrocínio do Sebrae/PE e apoio da Fiap, o encontro reúne empreendedores de diferentes segmentos interessados em compreender melhor os mecanismos financeiros que vêm movimentando os negócios na nova economia, além de promover uma troca direta sobre crescimento, gestão e tomada de decisão em um mercado cada vez mais competitivo.

“Muita gente acredita que investimento é algo restrito para grandes empresas ou startups gigantes, mas existem diferentes formatos de crédito, investimento e smart money que podem fazer sentido para negócios de vários tamanhos. O mais importante é entender o estágio da empresa, ter clareza sobre crescimento e saber usar o capital de maneira estratégica”, explica.

*Com informações da assessoria de imprensa.

Veja também