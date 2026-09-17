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Produto Interno Bruto Monitor do PIB apurado pela FGV aponta queda de 0,4% em julho ante junho Taxa acumulada em 12 meses até julho foi de 1,8%

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro teve uma queda de 0,4% em julho ante junho, segundo o Monitor do PIB, apurado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), a segunda taxa negativa consecutiva. Na comparação com julho de 2025, a atividade econômica teve expansão de 1,3% em julho de 2026.

De acordo com Juliana Trece, coordenadora da pesquisa, o resultado mensal reforça a trajetória de desaceleração do PIB e reflete o enfraquecimento das três grandes atividades econômicas, com retração da agropecuária e estagnação da indústria e dos serviços.

"O desempenho negativo de julho evidencia a dificuldade de manutenção de taxas mais elevadas de crescimento no restante do ano, com possibilidade de resultados próximos da estabilidade. Isto porque o contexto é desafiador tanto no ambiente externo, diante da elevação das tarifas dos Estados Unidos sobre parte das exportações brasileiras e da alta do preço do petróleo, quanto no interno, marcado por juros e endividamento das famílias em patamares elevados", afirmou em nota.

No trimestre móvel encerrado em julho de 2026, o PIB teve expansão de 1,6%. A taxa acumulada em 12 meses até julho foi de 1,8%.

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