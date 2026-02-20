A- A+

MONITOR DO PIB Monitor do PIB da FGV aponta alta de 2,2% em 2025 Segundo a Fundação, todos os componentes do PIB apresentaram crescimento no ano

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro subiu 2,2% no ano de 2025, segundo o Monitor do PIB, apurado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). No quarto trimestre de 2025 em relação ao terceiro trimestre de 2025, houve estabilidade (0,0%) na atividade econômica. Na comparação com o quarto trimestre de 2024, o PIB cresceu 1,6% no quarto trimestre de 2025.

Em dezembro ante novembro, o PIB ficou estável (0,0%). Na comparação com dezembro de 2024, houve crescimento de 2,2% em dezembro de 2025.

Segundo a FGV, todos os componentes do PIB apresentaram crescimento no ano, tanto pela ótica da oferta quanto pelo lado da demanda. De acordo com Juliana Trece, coordenadora do Núcleo de Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), a atividade econômica mostrou perda de força, embora tenha registrado o quinto avanço anual consecutivo.

"Pela ótica da oferta, isto é explicado, principalmente, pela menor contribuição da atividade de serviços, embora também tenham sido observadas reduções de contribuição no setor industrial e no componente impostos. Apenas a agropecuária aumentou sua contribuição em 2025; tendo contribuído em magnitude similar à do setor de serviços, embora tenha peso inferior", observou Trece, em nota oficial.

Sob a ótica da oferta, a FGV estima que o avanço de 2,2% no PIB de 2025 foi resultado de uma contribuição de 1,0 ponto porcentual dos Serviços; 0,7 ponto porcentual da Agropecuária; 0,3 ponto porcentual da Indústria; e 0,2 ponto porcentual de Impostos.

"Pela ótica da demanda, a maior parte dos componentes também reduziu suas contribuições positivas em 2025, à exceção das exportações. Este menor crescimento da economia em relação aos anos anteriores mostra que, apesar de um ano de forte aperto monetário e imposição de tarifas ao Brasil, a economia cresceu 2,2%. Na análise trimestral, contudo, nota-se evidente perda de fôlego no PIB ao longo de 2025, com a taxa, na série ajustada sazonalmente, tendo iniciado o ano com forte crescimento e terminado estável no quarto trimestre de 2025", completou Trece

O Monitor do PIB antecipa a tendência do principal índice da economia a partir das mesmas fontes de dados e metodologia empregadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), responsável pelo cálculo oficial das Contas Nacionais.

Pela ótica da demanda, o consumo das famílias cresceu 1,5% em 2025, enquanto a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF, medida dos investimentos no PIB) avançou 3,6%. As exportações tiveram elevação de 6,2%, e as importações aumentaram 5,1% no ano.

Em termos monetários, o PIB alcançou R$ 12,630 trilhões de janeiro a dezembro de 2025, em valores correntes, o maior valor da série histórica. O PIB per Capita atingiu R$ 59.182 no ano, também o maior já visto. A taxa de investimento da economia foi de 17,1% em 2025.



