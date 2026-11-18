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Mercado Financeiro Monitor do PIB medido pela FGV aponta queda de 0,2% no 3º trimestre ante 2º trimestre Queda interrompeu uma sequência de 20 trimestres consecutivos de crescimento da economia

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro recuou 0,2% no terceiro trimestre de 2026 ante o segundo trimestre, segundo o Monitor do PIB, apurado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), na série com ajuste sazonal

A queda interrompeu uma sequência de 20 trimestres consecutivos de crescimento da economia. Na comparação com o terceiro trimestre de 2025, a atividade econômica cresceu 1,4%.

Em setembro, o PIB ficou estável ante agosto, na série com ajuste sazonal. Na comparação com setembro de 2025, houve crescimento de 1,0%. A taxa acumulada em 12 meses até setembro foi de 1,8%.

"A queda de 0,2% da economia brasileira no terceiro trimestre aponta continuidade da desaceleração que se observa desde 2025. Pelo lado da oferta, este resultado reflete a queda da produção da atividade agropecuária e do comércio. Pela ótica da demanda, a desaceleração do consumo das famílias, acompanhando o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) do FGV Ibre em queda no terceiro trimestre, e da formação bruta de capital fixo atuaram negativamente. Essa retração da economia representa a interrupção de uma sequência de 20 trimestres de crescimento", afirmou Claudio Considera, pesquisador associado do Ibre, em nota oficial.

O Monitor do PIB antecipa a tendência do principal índice da economia a partir das mesmas fontes de dados e metodologia empregadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), responsável pelo cálculo oficial das Contas Nacionais.

No terceiro trimestre de 2026 ante o terceiro trimestre de 2025, sob a ótica da demanda, o consumo das famílias cresceu 0,3%, a menor taxa desde o trimestre móvel findo em outubro de 2025. O resultado refletiu principalmente a contribuição positiva dos produtos duráveis, apesar da redução da contribuição desse componente. O consumo de serviços também contribuiu positivamente.

A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF, medida dos investimentos no PIB) recuou 0,2% no terceiro trimestre ante igual período do ano anterior. A variação negativa foi determinada principalmente pela contribuição de máquinas e equipamentos, enquanto construção e outros ativos seguiram contribuindo positivamente. Com o resultado, a FBCF interrompeu a recuperação observada desde o trimestre móvel findo em abril de 2026.

A exportação de bens e serviços registrou crescimento de 0,7% no terceiro trimestre de 2026, enquanto a importação avançou 2,6%.

Em termos monetários, o PIB acumulado até o terceiro trimestre de 2026 alcançou R$ 10,188 trilhões, em valores correntes.

A taxa de investimento da economia foi de 18,9% no terceiro trimestre de 2026.



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