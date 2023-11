A- A+

Montenegro Montenegro aprova extradição de fundador sul-coreano da criptomoeda Terra O fundador da companhia Terraform foi forgido há meses, após fugir da Coreia do Sul para Singapura antes da quebra de sua empresa

A Justiça de Montenegro aprovou nesta sexta-feira (24) a extradição de Do Kwon, sul-coreano da criptomoeda Terra, deixando nas mãos do governo a decisão de se ele deve ser mandado para os Estados Unidos ou a Coreia do Sul.

“Cumprem-se todos os pré-requisitos legais para a extradição” do suspeito, declarou em comunicado o Alto Tribunal de Podgorica.

Seul e Washington pedem a entrega deste empreendedor, cujo nome completo é Kwon Do-hyung, por seu papel na fraude vinculada ao colapso de sua empresa em 2022, que provocou perdas de aproximadamente 40 bilhões de dólares (R$ 195 bilhões, na cotação atual ) aos investidores.

O fundador da companhia Terraform foi forgido há meses, após fugir da Coreia do Sul para Singapura antes da quebra de sua empresa em maio de 2022.

Ele foi detido em março em Montenegro por utilizar um passaporte falso e condenado em junho pela Justiça montenegrina a quatro meses de prisão por falsificação de documentos.

A Terraform Labs é uma empresa-matriz da Terra, uma criptomoeda evoluída de estável ("stablecoin") que, em teoria, garante mais segurança aos investidores neste setor tão volátil.

Ao ser procurado por vários países, o Alto Tribunal de Podgorica indicou que, segundo a lei de Montenegro, o ministro da Justiça deve decidir qual deles tem prioridade.

O ministro da Justiça, Andrej Milovi, não quis revelar para que país seria expulso Do Kwon, mas classificou a extradição de “política”.

"Os Estados Unidos são nosso principal parceiro em matéria de política externa. Queremos firmar um acordo de extradição bilateral enquanto for possível com o fim de criar um marco legal para futuras extradições", declarou ao canal de televisão TV Vijesti.

