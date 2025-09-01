Mood Aurora combina moradia, conforto, qualidade e localização estratégica perto de serviços
O empreendimento tem acesso fácil ao centro da cidade, à Zona Norte do Recife e ao município de Olinda
A Mood, empresa do Grupo Moura Dubeux, está lançando o seu primeiro empreendimento em Pernambuco. Localizado no coração do centro do Recife, na Avenida Cruz Cabugá, bairro de Santo Amaro, o Mood Aurora mescla moradia de qualidade, localização estratégica e proximidade de serviços no Recife. O projeto já teve as obras iniciadas.
O empreendimento tem acesso fácil ao centro da cidade, à Zona Norte do Recife e ao município de Olinda. A oferta de mobilidade e serviços no entorno é um dos grandes diferenciais do Mood Aurora.
Próximo ao empreendimento estão localizados hospitais, faculdades, bares, centros culturais, sedes de grandes igrejas, ao Parque Treze de Maio, e, ainda, a feirinha da Aurora, que já se tornou uma parada obrigatória para quem visita o Recife e é um ponto de encontro para os moradores da cidade.
As duas torres de 20 pavimentos abrigam apartamentos com um e dois quartos, além de opções com jardim privativo. Na área comum, os moradores vão desfrutar de uma estrutura de lazer moderna e completa, com piscina, academias interna e externa, espaço pet, minimercado, brinquedoteca, playground, mini campo, churrasqueira e salões de festa e gourmet.
Leia também
• Moura Dubeux: foco nos clientes e nas cidades
• Mirando a classe média, Moura Dubeux tem lucro recorde de R$ 251 mi em 2024
• Moura Dubeux: sinônimo de classe A
Projeto
Não perca tempo. Conheça o projeto na loja exclusiva da marca Mood no Shopping RioMar Recife, piso térreo do mall, próximo à loja Kinitos. O espaço conta com um apartamento decorado e uma equipe técnica, que apresenta aos interessados os detalhes do projeto.
Mood Aurora
O Mood Aurora representa um reforço no portfólio da Mood, empresa do Grupo Moura Dubeux. Fundada há mais de quatro décadas, a Moura Dubeux possui forte presença no mercado imobiliário e também conta com empreendimentos nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Paraíba, Alagoas e Sergipe.
- Mood Aurora combina moradia, conforto, qualidade e localização estratégica perto de serviços. Foto: Divulgação/Moura Dubeux
- Mood Aurora combina moradia, conforto, qualidade e localização estratégica perto de serviços. Foto: Divulgação/Moura Dubeux
- Mood Aurora combina moradia, conforto, qualidade e localização estratégica perto de serviços. Foto: Divulgação/Moura Dubeux
- Mood Aurora combina moradia, conforto, qualidade e localização estratégica perto de serviços. Foto: Divulgação/Moura Dubeux