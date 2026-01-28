Qua, 28 de Janeiro

MOODY'S

Moody's atribui rating B2 à emissão de US$ 1,21 bi que a Azul faz para sair do Chapter 11

A empresa anunciou a intenção de fazer a operação mais cedo, mas não informou o montante

Agência de avaliação de risco Moody's Agência de avaliação de risco Moody's  - Foto: X/Reprodução

A Moody's atribuiu o rating B2 à emissão internacional que a Azul pretende fazer para sair da recuperação judicial nos Estados Unidos, o chamado Chapter 11. A empresa anunciou a intenção de fazer a operação mais cedo, mas não informou o montante.

Segundo a Moody's, a Azul vai emitir em duas tranches: uma de US$ 1 bilhão, com vencimento em 2031, e outra de US$ 210 milhões, para 2033.

Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a operação deve financiar a sua saída do plano de reestruturação, o Chapter 11, de forma a quitar o saldo devedor em aberto de seu financiamento DIP (debtor-in-possession) e com os recursos remanescentes, se aplicável, apoiar a implementação de seu plano abrangente e permanente de reestruturação, voltado à otimização de sua estrutura de capital e ao aumento de sua liquidez.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
 

