Economia Moody's eleva rating do Brasil para Ba1 e mantém perspectiva positiva A perspectiva positiva para o rating brasileiro, segundo a Moody's, reflete a possibilidade de o crescimento econômico aliado ao cumprimento das regras fiscais melhorar a credibilidade

A agência de classificação de risco Moody's elevou a nota de crédito do Brasil de Ba2 para Ba1, deixando o país apenas um degrau abaixo do chamado grau de investimento, equivalente a um selo de bom pagador. A perspectiva para o rating brasileiro foi mantida em positiva.

"A elevação reflete melhoras materiais no crédito, que esperamos que continuem, incluindo um crescimento mais robusto do que o anteriormente estimado e um histórico crescente de reformas fiscais e econômicas que emprestam resiliência ao perfil de crédito", disse a Moody's em comunicado.

A agência, porém, ressaltou que a credibilidade do arcabouço fiscal ainda é "moderada", e que isso se reflete no custo "relativamente elevado" da dívida do Brasil.

"Um crescimento mais robusto e uma política fiscal consistentemente aderente ao arcabouço permitirão que a dívida se estabilize no médio prazo, ainda que em níveis relativamente elevados", acrescentou.

A perspectiva positiva para o rating brasileiro, segundo a Moody's, reflete a possibilidade de o crescimento econômico aliado ao cumprimento das regras fiscais melhorar a credibilidade institucional e diminuir os custos de empréstimos a um ritmo mais acentuado do que o previsto no momento.

"Um custo menor teria um impacto positivo sobre a trajetória da dívida do Brasil, especialmente se combinada com um crescimento mais robusto do que o previsto atualmente", acrescentou.

A Moody's disse também que o teto dos ratings brasileiros mudou. O limite para a nota da dívida em moeda local passou para A3, de Baa1, ou quatro níveis acima do rating soberano. O teto para a nota de crédito em moeda estrangeira subiu para Baa1, de Baa2.

