Moody's rebaixa nota dos Estados Unidos, que deixa de ser AAA

A agência de classificação de risco Moody's rebaixou a nota dos Estados Unidos de AAA para AA1, rebaixando o país em um degrau.

A decisão, informou a agência, tem como base "o aumento, ao longo de mais de uma década, das proporções entre dívida do governo e pagamentos de juros em relação ao PIB, atingindo níveis significativamente mais altos que os de outros emissores soberanos com notas semelhantes".

Das três principais agências de classificação de risco, a Moody’s era a única que ainda mantinha a nota máxima AAA para a dívida americana. A agência mantinha essa classificação perfeita para os Estados Unidos desde 1917.

Agora, a Moody's rebaixou a classificação da dívida dos EUA para AA1, um nível abaixo da nota máxima, juntando-se à Fitch Ratings e à S&P, que já haviam reduzido suas classificações para a dívida americana em 2023 e 2011, respectivamente.

No comunicado, a Moody's indicou ainda esperar que as "necessidades de financiamento do governo continuem a crescer", o que deve pesar sobre a economia dos EUA como um todo.

Segundo a agência, os EUA não correm risco imediato de sofrer novo rebaixamento: a Moody's considera a perspectiva do país como “estável”, em parte por conta de sua “longa história de política monetária muito eficaz, conduzida por um Federal Reserve independente”.

No entanto, o presidente Donald Trump recentemente colocou em dúvida se continuará a respeitar a independência do banco central, ao ameaçar demitir o presidente do Fed, Jerome Powell.

