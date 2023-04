Moradores da Ilha de Deus podem ganhar desconto na conta de energia

A- A+

Os moradores da Ilha de Deus, em Pernambuco, vão poder ter sua conta de energia elétrica reduzida. A Neoenergia está atuando na comunidade até o final desta semana para inscrever as famílias que possuem Número de Inscrição Social (NIS) atualizado na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE). Com essa inscrição, os moradores podem ter descontos de até 65% na fatura de energia a partir do próximo mês de maio. A equipe da distribuidora está disponível na localidade até a sexta-feira, das 9h às 16h.

Para ter direito ao benefício, é necessário possuir o NIS ou NB (BPC/LOAS) atualizados. Caso estejam desatualizados, os interessados devem procurar o Centro de Referência e Ação Social (Cras) mais próximo para regularizar a situação no CadÚnico do Governo Federal.

Se o titular da conta de energia elétrica for o próprio beneficiário e portador do NIS ou NB (BPC/LOAS), a inscrição será feita automaticamente pela Neoenergia. No entanto, se a titularidade estiver no CPF de outra pessoa, é necessário que o cliente procure a distribuidora para receber o benefício.

A inscrição é simples e pode ser feita por meio do WhatsApp da Neoenergia Pernambuco (81 3217-6990), site oficial ou em um dos pontos de atendimento da empresa em todo o Estado. Não há limite de prazo para solicitação da TSEE, mas é importante que os pré-requisitos de classificação sejam atendidos e a documentação necessária apresentada.

Vale ressaltar que o desconto não é cumulativo. Se duas pessoas possuírem o NIS ou o NB, apenas uma poderá se inscrever na Tarifa Social. A iniciativa pode beneficiar muitas famílias da Ilha de Deus, reduzindo os custos com energia elétrica e garantindo mais qualidade de vida para a comunidade.

De acordo com as regras estabelecidas pelo governo federal, para ter direito à tarifa social é necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, possuir o NIS - Número de Identificação Social, e ter uma renda familiar mensal por pessoa igual ou inferior a meio salário-mínimo nacional. Vale ressaltar que a família pode ou não receber o benefício do Bolsa Família.

Outro grupo que pode se beneficiar da tarifa social são as famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único da Prefeitura, que tenham uma renda familiar mensal de até três salários-mínimos e que possuam alguém com doença ou patologia que necessite do uso continuado de aparelhos ou equipamentos elétricos.

Além disso, as famílias de baixa renda que tenham idosos ou pessoas com deficiência que recebam o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social - BPC, Lei LOAS, com seu respectivo NB - Número do Benefício também têm direito à tarifa social. É importante destacar que cada família tem direito ao benefício em apenas uma unidade consumidora.

Veja também

Negócios LVHM, grupo de luxo do homem mais rico do mundo, se torna 10ª maior empresa do planeta