Neoenergia Moradores de Fernando de Noronha vão receber lâmpadas de LED gratuitas, nesta semana Iniciativa faz parte do projeto Energia com Cidadania

A Neoenergia Pernambuco vai realizar substituição de lâmpadas usadas por aparelhos novos, com a tecnologia LED na Ilha de Fernando de Noronha. A iniciativa faz parte do projeto Energia com Cidadania, do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia, regulado pela Aneel. A intenção é realizar a troca de pelo menos 300 unidades até a quarta-feira (6), último dia da ação na Ilha.

Segundo a companhia, a substituição será realizada pela equipe da distribuidora, que vai visitar os clientes de casa em casa oferecendo a substituição. Para ter acesso ao benefício, os moradores devem entregar uma lâmpada fluorescente compacta, incandescente ou halógena, com potência a partir de 14W para receber lâmpada LED.

Além de fornecer uma melhor iluminação, a lâmpada LED traz vários benefícios para famílias, como, por exemplo, uma redução significativa no valor da fatura de energia. Estima-se que uma lâmpada LED pode ser até 40% mais econômica do que as demais.

Funcionamento

O cliente entrega uma lâmpada fluorescente compacta, incandescente ou halógena, e recebe da concessionária um equipamento com a tecnologia LED, que consome até 40% menos do que as demais. É importante lembrar que cada cliente titular da fatura de energia poderá trocar até cinco unidades. Para ser contemplado, é necessário que o cliente seja morador de comunidade popular ou esteja cadastrado na Tarifa Social de Energia Elétrica. Também, é obrigatório apresentar, no momento da troca, a conta de energia do mês anterior e não ter trocado mais de oito lâmpadas em projetos da Neoenergia Pernambuco nos últimos 6 anos e, por último, entregar as lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou halógenas usadas.

