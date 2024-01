Moradores de Vitória de Santo Antão poderão trocar lâmpadas LED de forma gratuita

A- A+

A partir desta terça-feira (02), o município de Vitória de Santo Antão recebe a visita das equipes de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco para a ação de troca de lâmpadas usadas por novas, com a tecnologia LED, de forma gratuita.

A ação vai até a próxima sexta-feira (05), quando os colaboradores da distribuidora vão visitar os consumidores de porta em porta oferecendo o benefício.

As visitas ocorrem das 8h30 às 16h30. Todos os funcionários da distribuidora estão fardados e com crachá de identificação.

Para ter acesso ao benefício, o cliente entrega uma lâmpada fluorescente compacta, incandescente ou halógena, com potência a partir de 14W e recebe da concessionária um equipamento com a tecnologia LED, que consome até 40% menos do que as demais. Cada cliente titular da fatura de energia poderá trocar até cinco unidades.

Critérios

Para ser contemplado, é necessário que o cliente seja morador de comunidade popular ou esteja cadastrado na Tarifa Social de Energia Elétrica.

Também, é obrigatório apresentar, no momento da troca, a conta de energia do mês anterior e não ter trocado mais de oito lâmpadas em projetos da Neoenergia Pernambuco nos últimos 6 anos e, por último, entregar as lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou halógenas usadas.

A ação faz parte do Projeto Energia com Cidadania, do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

