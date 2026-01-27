Ter, 27 de Janeiro

Correios

Moraes corta gratificações bilionárias para funcionários dos Correios

Veja os detalhes da decisão que barra R$ 4,6 bilhões em custos

Fachada dos CorreiosFachada dos Correios - Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes suspendeu na segunda-feira (26) quatro benefícios trabalhistas dos Correios. A medida atinge o plano de saúde, gratificação de férias de 70%, o “vale-peru” e o pagamento por trabalho em dias de repouso.

A decisão atende um pedido da própria estatal contra uma decisão anterior do Tribunal Superior do Trabalho (TST) emitida após a paralisação da categoria em dezembro de 2025. Segundo a empresa, o TST desrespeitou a autoridade do STF ao reeditar regras de acordos coletivos que já estavam vencidos. 

Em sua fundamentação, Moraes destacou que a implementação dos benefícios poderia colocar em risco a sobrevivência do serviço postal. Isso porque, o custo anual para arcar com todos os beneficios é estimado em mais de R$ 4,65 bilhões.

A liminar possui caráter urgente e suspende as gratificações até o julgamento final do mérito no processo original.

