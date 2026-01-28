A- A+

BRASIL Moraes exclui receitas próprias do Ministério Público do teto de gastos do arcabouço fiscal MP estima uso de R$ 304 milhões em receitas próprias em 2026

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, excluiu as receitas próprias do Ministério Público da União do teto de gastos do arcabouço fiscal em medida cautelar nesta quarta. A decisão ainda será avaliada pelo colegiado do Supremo.

A medida já vale para o orçamento do MP de 2026. Moraes concedeu liminar favorável ao pedido do procurador-geral da República, Paulo Gonet, para que as receitas fossem excluídas do limite de despesas previsto pelo arcabouço fiscal.

Na ação protocolada no último dia 21, o PGR cita decisão do Supremo de abril do ano passado, em que os ministros decidiram excluir das regras do arcabouço fiscal receitas próprias recebidas pelo Judiciário. O Ministério Público tem tratamento isonômico ao da Justiça, ou seja, a decisão também deveria ser aplicada ao órgão, segundo Gonet.

A ação foi distribuída ao ministro Alexandre de Moraes, que já havia sido relator do pedido da AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros), que gerou a decisão em favor de órgãos do Judiciário.





Na decisão desta quarta, o relator destacou que, em “situação absolutamente análoga”, o STF já havia reconhecido a exclusão das receitas próprias do Poder Judiciário. “A mesma compreensão firmada quanto à fiscalidade do Poder Judiciário federal deve prevalecer para o Ministério Público da União”, concluiu.

O arcabouço fiscal é um conjunto de regras orçamentárias para limitar o crescimento das despesas dos três Poderes. Este foi o modelo proposto pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva, que visa impedir que os órgãos gastem muito mais do que arrecadam.

Segundo o Portal da Transparência, a PGR captou R$ 2 milhões em receitas próprias em 2025. A PGR detalhou em ofício enviado ao Supremo que estima o uso R$ 304 milhões em receitas próprias para o exercício financeiro de 2026.

"A não exclusão das receitas próprias do Ministério Público da União do teto de gastos — estimadas para o exercício financeiro de 2026 em R$ 304.738.101.007 — constitui trava constitucionalmente injustificável ao desenvolvimento, aprimoramento, reaparelhamento e modernização do Ministério Público", diz a PGR em manifestação.

As receitas próprias são verbas obtidas pelo MP diretamente pela sua atividade, como receitas de aluguéis, arrendamentos, multas, juros contratuais, indenizações por danos causados ao patrimônio público e tarifas de inscrição em concursos e processos seletivos.

