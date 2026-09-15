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Construção Morapê Construtora chega ao Centro do Recife para ampliar acesso à moradia popular Em visita à Folha de Pernambuco, a diretora de Relações Institucionais da empresa, Camila Haeckel, revelou que o primeiro empreendimento está previsto para ser lançado ainda este ano

Com a proposta de ampliar o acesso à moradia popular e aproximar as pessoas de seus locais de trabalho, a Morapê Construtora chega ao Centro do Recife. Em visita à Folha de Pernambuco, a diretora de Relações Institucionais da empresa, Camila Haeckel, apresentou a estratégia da nova construtora e revelou que o primeiro empreendimento está previsto para ser lançado ainda este ano, no bairro da Boa Vista.

“Nosso modelo considera a localização como parte da solução habitacional. Para muitas famílias, morar longe significa assumir um custo permanente com transporte e perder horas no deslocamento. Ao levar habitação econômica para áreas centrais, buscamos combinar acesso à casa própria, mobilidade e qualidade de vida”, afirmou.

Segundo Camila, a estratégia é descentralizar a construção de empreendimentos residenciais tradicionalmente concentrada nos subúrbios e voltar a atenção para a região central.

“A gente tem no Brasil inteiro, mas talvez de forma ainda mais acentuada no Recife, um problema: as moradias acessíveis estão longe do centro, enquanto os empregos estão aqui. As pessoas trabalham no centro, mas moram longe”, explicou.

Os empreendimentos da Morapê terão preço médio de R$ 200 mil e serão voltados a famílias interessadas em adquirir a casa própria por meio do Minha Casa, Minha Vida e do programa Morar Bem. O público-alvo prioritário é formado por famílias com renda de até R$ 8 mil, embora os imóveis possam atender famílias com renda de até R$ 14 mil.

Lei

A chegada da empresa ocorre em um momento de mudanças nas políticas urbanas do Recife. Entre as iniciativas está a Lei Municipal de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS), nº 19.426/2025, sancionada em outubro de 2025, que substituiu normas urbanísticas anteriores e estabeleceu novas diretrizes para o uso e a ocupação do território, incluindo mecanismos voltados à requalificação da região central.

“Recife se espelhou em uma lei que começou em São Paulo, criando descontos e incentivos para estimular as construtoras e a iniciativa privada a construir no centro. Para isso, foram reduzidos diversos custos e impostos, de forma a tornar a moradia, de fato, mais acessível”, disse Camila.

Lançamento

O primeiro empreendimento da Morapê, previsto para ser lançado ainda este ano no bairro da Boa Vista, terá 272 unidades, sendo 267 habitacionais e cinco comerciais, com Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em aproximadamente R$ 79 milhões.

Os apartamentos terão entre 23 m² e 36 m², com um quarto e sem vagas de garagem. A escolha contribui para reduzir os custos dos imóveis e está alinhada à proposta de favorecer deslocamentos a pé ou por transporte coletivo.

Com 22 andares, incluindo o rooftop, o empreendimento contará com áreas de convivência e serviços, como coworking, espaço para pets, lavanderia e academia. O projeto terá ainda fachada ativa, com unidades comerciais voltadas para a rua.

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