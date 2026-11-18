Moretti: Foco é levar projeto do ajuste para a Câmara para depois sancionar e seguir com LOA
O Senado concluiu na tarde desta quarta-feira (18), a votação dos destaques apresentados ao texto principal
O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, disse que o foco do governo neste momento é levar o projeto de lei complementar do ajuste fiscal (PLP nº 299/2026) para votação na Câmara dos Deputados. O Senado concluiu na tarde desta quarta-feira, 18, a votação dos destaques apresentados ao texto principal.
Ao todo, três destaques foram rejeitados e um foi retirado, após acordo entre governo e oposição, sem desidratar a parte principal do projeto. A previsão dos governistas é que o texto seja votado por aquela Casa, sem mudanças, na próxima terça-feira, 24.
"Estamos focados agora em levar o projeto para a Câmara. Estamos conversando com o presidente Hugo Motta, vamos aprovar o projeto na Câmara, sancioná-lo e seguir com a LOA, seguir com a nossa política de estabilização de preço de combustível, entregar a meta de resultado primário no ano que vem para dar confiança, segurança à sociedade, aos agentes econômicos e ajudar a baixar essa taxa de juros", disse o ministro a jornalistas após a conclusão da votação pelos senadores.
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Indagado sobre a necessidade de medidas adicionais, ele respondeu: "Vamos acabar a discussão do PLP e depois a gente faz a avaliação necessária. Mas o ponto central para a gente é seguir com o nosso processo de equilíbrio das contas, entregar o orçamento no azul no ano que vem, preservando nossas políticas públicas essenciais à população".
Segundo ele, Motta esperava que o projeto chegasse para votação dos deputados ainda ontem, terça-feira, 17, mas houve um adiamento na votação dos destaques pelo Senado. "Não foi possível. Então, o presidente Hugo Motta vai ver o momento mais oportuno", completou.