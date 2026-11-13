Moretti: governo fará qualquer medida em acréscimo para garantir cenário fiscal benigno

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O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, disse nesta sexta-feira, 13, em entrevista à GloboNews, que fará reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), nesta sexta-feira para que haja condição de aprovar o Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026, que propõe um ajuste fiscal com cortes de incentivos fiscais e restrições a créditos tributários.

"Agora a ideia é que a gente mostre que os destaques precisam ser superados para que a gente mantenha potência fiscal desse texto que gira em torno de R$ 60 bilhões de reais para que a gente possa botar as contas públicas no azul", afirmou Moretti.

O ministro agradeceu ao Senado Federal pela aprovação do PLP na casa na quinta-feira, 12, e ressaltou que o governo está disposto a tomar novas medidas para garantir o equilíbrio das contas públicas para o ano de 2027, em que a meta é de um resultado primário superavitário. "Qualquer medida que a gente precise tomar em acréscimo para garantir esse cenário fiscal benigno nós o faremos, mas nosso foco agora é em fechar essa negociação no Congresso Nacional", explicou.





"Nós Moretti e Motta vamos fazer uma reunião daqui a pouco para que possamos construir as condições para votar esse projeto na Câmara tão logo ele seja concluído no Senado", afirmou. "Parte disso é o nosso dever de explicar o projeto, que consiste em um mix de medidas. O governo primeiro precisa fazer um esforço fiscal adicional, e uma vez feito esse esforço, ele pode acionar medidas de receita e combinar com as medidas de despesas para que isso seja bem distribuído e a gente avance na nossa trajetória de resultado primário", afirmou Moretti.

"É importante esse trabalho de esclarecimento porque ainda há, infelizmente, muitas fake news na rede. Há por exemplo pessoas divulgando que há corte no salário mínimo, inclusive deputado experiente que já foi senador da República dizendo que há corte em salário mínimo, o que não é verdade", alertou o ministro.

Segundo ele, o governo está disposto a discutir medidas fiscais adicionais, mas dentro da premissa de preservação dos direitos sociais.

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