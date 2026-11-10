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Economia Mormaii atinge 41 franquias no Brasil com nova loja em Petrolina e projeta expansão para 2027 Rede abre unidade no River Shopping, soma cinco inaugurações em 2026 e comercializa 20 lojas para o próximo ano

A Mormaii consolidou mais uma etapa do seu plano de expansão nacional ao atingir a marca de 41 franquias em operação no Brasil. O movimento mais recente da rede é a abertura de uma unidade no River Shopping, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, reforçando a presença da marca no Nordeste e a oferta de produtos voltados ao vestuário, bem-estar e modalidades esportivas.

A inauguração em solo pernambucano integra o cronograma de cinco novas lojas previstas para 2026, que engloba também operações nas cidades de Parauapebas (PA), Araguaína (TO), Irecê (BA) e Imperatriz (MA). Para o encerramento do ano, a empresa programou mais uma abertura no estado, confirmada para o mês de novembro no balneário de Porto de Galinhas, em Ipojuca.

Sob a gestão do empresário e engenheiro civil Eduardo Liborio, de 25 anos, a unidade de Petrolina marca a entrada do franqueado no setor varejista. A operação foi estruturada segundo os padrões da rede para atender o público local com o portfólio tradicional da marca.

“Assumir uma franquia Mormaii é motivo de muito orgulho. Sempre me identifiquei com a marca, com sua história, seus valores e sua conexão com o esporte. Nosso objetivo em Petrolina é construir uma operação sólida, oferecendo produtos de qualidade, atendimento próximo e experiências que aproximem ainda mais as pessoas do universo esportivo. Queremos que a loja seja uma referência para quem compartilha desse estilo de vida e também para quem deseja conhecê-lo”, declarou Eduardo Liborio.

Além das inaugurações do ciclo atual, a Mormaii contabiliza 20 contratos de franquias já comercializados para 2027. Do total negociado para o próximo ano, duas operações já possuem pontos comerciais definidos: uma em Niterói (RJ) e outra no Garden Florianópolis (SC). As demais 18 unidades seguem em fase de prospecção imobiliária e avaliação de viabilidade técnica.

A diretoria da rede avalia com cautela o ritmo de abertura das novas operações em 2027, dado que os processos de localização, negociação e adequação de imóveis comerciais costumam demandar prazos variáveis antes do início das atividades.

Fundada na década de 1970 em Garopaba (SC) pelo médico Marco Aurélio Raymundo, o Morongo, a Mormaii iniciou sua trajetória com a fabricação de roupas de neoprene para surfe. Atualmente, a marca atua como fornecedora oficial do Time Brasil e patrocinadora da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf) até 2028, somando mais de 50 mil pontos de venda multimarcas e uma rede com mais de 67 estúdios de ginástica pelo país.

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