Banco Central Morre a primeira mulher a ocupar um cargo na diretoria do Banco Central Tereza Grossi foi servidora de carreira e diretora de Fiscalização do Banco Central

Morreu na última quinta-feira a primeira mulher que ocupou um cargo de direção no Banco Central. Tereza Grossi foi diretora de Fiscalização do Banco Central, cargo que exerceu entre março de 2000 e março de 2003, nas gestões dos presidentes Armínio Fraga e Henrique Meirelles.

Grossi era servidora de carreira do BC quando foi escolhida para a posição de destaque. De acordo com a Febraban, ela teve papel fundamental na modernização da regulação do setor, ocorrida a partir dos anos 1990.

“A Febraban estende seus votos de solidariedade e condolências à família e aos amigos de Tereza Grossi”, diz a nota.

Contadora e administradora, Tereza Grossi morreu aos 74 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada.

“Tereza Grossi foi a primeira mulher a ocupar um cargo de direção do Banco Central, e deu contribuição valiosa no processo de modernização e profissionalização dos trabalhos da área de supervisão. Neste momento de dor, a Diretoria do Banco Central expressa seus sinceros sentimentos de pesar aos familiares, amigos e colegas de trabalho de Tereza”, disse o BC em nota.

