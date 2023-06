A- A+

O engenheiro agrônomo e ex-ministro da Agricultura (1974-1979), Alysson Paolinelli, faleceu nesta quinta-feira (29), aos 86 anos. Ele também foi presidente executivo da Associação Brasileira dos Produtores de Milho (Abramilho) e chegou a ser indicado ao prêmio Nobel da Paz por favorecer o aumento da produção alimentar no mundo.

Paolinelli nasceu em Minas Gerais, onde chegou a dirigir a secretaria de Agricultura Estadual por três vezes. Liderou a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), e atualmente era catedrático da Universidade de São Paulo (USP), trabalhando à frente do projeto Biomas.

Quando exerceu o cargo de ministro durante o mandato presidencial de Ernesto Geisel (19774-1979), investiu em ciência e tecnologia e ajudou a impulsionar a modernização da agricultura tradicional, a exemplo do Programa de Cooperação Nipo-Brasileiro para o Desenvolvimento Agrícola dos Cerrados (Prodecer).

Lideranças políticas brasileiras lamentaram a morte do agrônomo, como o Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG), vice-líder do Governo Lula (PT) no Congresso, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

“O Brasil perde o grande nome do desenvolvimento da agricultura nacional para garantir o abastecimento mundial. Um legado imortal por desbravar nosso clima tropical e adaptar nossa produção rumo à uma era de abundância e prosperidade que sustenta nosso país”, afirmou uma nota emitida pelo Instituto Pensar Agro.







