Morre Antonio Megale, aos 66 anos, ex-presidente da Anfavea

A- A+

Morreu nesta sexta-feira o engenheiro Antonio Megale, aos 66 anos, que presidiu a Anfavea (associação de montadoras) de 2016 a 2019. A entidade, ao informar o falecimento de um dos seus mais importantes executivos, destacou o trabalho para conseguir que o governo federal implementasse o programa Rota 2030, de incentivo à inovação e à pesquisa no setor automobilístico.

"Não é nenhum exagero chamar Antonio Megale, presidente da Anfavea no mandato 2016-2019, de pai do Rota 2030. Ninguém dentro do setor automotivo nacional batalhou mais do que ele para que esta política industrial, fundamental para a previsibilidade e o avanço tecnológico dos veículos nacionais, em vários aspectos, fosse implementada", declarou a entidade em nota.

O engenheiro conseguiu negociar com o governo do então presidente Michel Temer a implementação do programa em 2018. O Rota 2030 veio a substituir o programa Inova-Auto que terminou em 2017. A instabilidade politica da época, com o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff poderia pôr em risco a continuidade da política pública.





"Em uma verdadeira maratona de viagens a Brasília, conseguiu explicar ao então presidente, Michel Temer, que 'todos os países que têm indústria automotiva forte adotam uma política setorial'.

O Rota 2030 foi anunciado oficialmente em julho de 2018 e instituído em outubro, quando Temer assinou, ao lado de Megale, na abertura do Salão do Automóvel, decreto que regulamentava seu funcionamento.

Megale formou-se em Engenharia Mecânica pela UFRJ e fez pós-graduação em Administração de Empresas na Fundação Getulio Vargas (FGV). Ele chegou a diretor de Assuntos Governamentais da Volkswagen do Brasil, após passar pela Chrysler e Renault

"Na área associativa foi também presidente da AEA (Associação Brasileira de Engenharia Automotiva) por dois mandatos seguidos (2011 a 2014) e vice-presidente da Fiesp (2017 a 2021). Em julho de 2022, após praticamente quatro décadas de dedicação ao setor automotivo nacional, anunciou aposentadoria de todas as suas atividades profissionais.", diz a nota da Anfavea.

A União da Indústria da Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica) também lamentou o falecimento de Megale.



"Grande defensor do etanol como caminho para um futuro mais sustentável da indústria automotiva, Antônio Megale possuía grande conhecimento técnico, fruto de muitos anos dedicados ao setor nacional de automóveis. Extremamente devotado ao trabalho, Antônio Megale não era somente respeitado por sua vasta experiência, mas também por sua cordialidade e espírito íntegro."

Megale deixa a esposa Maysa e os filhos Bruno e Vitor.

Veja também

negócios Empresas apostam em prédios elegantes e "experiências" para tentar fisgar empregados