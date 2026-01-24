A- A+

BRASIL Morre, aos 57 anos, o empresário Constantino Júnior, um dos fundadores da Gol Ele estava internado em São Paulo e lutava contra um câncer há alguns anos

O empresário Constantino Júnior, de 57 anos, morreu neste sábado em São Paulo depois de uma batalha de alguns anos contra um câncer. Cofundador e ex-CEO da Gol Linhas Aéreas Inteligentes, exercia o cargo de presidente do Conselho de Administração da Companhia desde 6 de julho de 2012.

Filho do empresário Nenê Constantino, ele foi fundamental na revolução do setor aéreo brasileiro com um modelo de baixo custo, atuando também como gestor de futebol.

Fascinado por mecânica, esportes e velocidade, tinha duas paixões: o automobilismo e a aviação. Cursou Administração de Empresas pela Universidade do Distrito Federal e participou do Programa Executivo de Gestão Corporativa da Association for Overseas Technical Scholarships.

Aprendeu a pilotar aviões aos 15 anos e, em 2001, ao lado dos irmãos Joaquim, Ricardo e Henrique, fundou a GOL Linhas Aéreas Inteligentes, a primeira low cost do mercado brasileiro.





A empresa se transformou em uma das principais do setor, chegando a deter, em dezembro de 2013, 37,3% do market share doméstico, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Em apenas três anos, em junho de 2004, a empresa estreou na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) e na Bolsa de Nova York (NYSE).

Ao longo dos anos, estabeleceu alianças com companhias aéreas internacionais para ampliar a oferta de rotas aos clientes, com novos destinos no exterior. Hoje a empresa possui contratos de codeshare com alguns dos principais players da aviação global como Delta Air Lines, Air France, KLM, Aerolineas Argentinas, TAP, Qatar, Alitalia, Iberia e Copa Airlines.

Veja também