Morre João Carlos Regado, líder do Grupo Assim Saúde

O Grupo Assim Saúde informou que morreu, na noite de hoje, o CEO da companhia, João Carlos Regado.

Segundo comunicado da operadora de planos de saúde e odontológicos, o executivo sofreu um infarto, foi levado a um hospital, mas não resistiu.

Na nota, a empresa destacou que Regado contribuiu para o desenvolvimento da operadora e do sistema de saúde privado com inovações e o foco em melhoria do atendimento e no corpo de profissionais.





“Sua contribuição foi fundamental para tornar o grupo com o maior número de hospitais e clínicas privadas, próprias ou associadas do Rio de Janeiro”, diz o texto.

Denise Filgueiras, que dirige o Grupo Memorial e o Grupo Assim, afirmou em nota que as empresas “compartilham a dor imensurável pela perda do Dr. João Carlos Regado”.

Ela classificou a perda como “imensurável”: “Ele nos honrou com sua trajetória inigualável e inesquecível, e a empresa honrará seu legado.”

