luto Morre o economista Carlos Antonio Rocca, aos 85 anos Coordenador do Cempe-Fipe e ex-consultor do Banco Mundial tratava um câncer

O economista Carlos Antonio Rocca morreu neste domingo (8), aos 85 anos. O coordenador do Centro de Estudos de Mercado de Capitais da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Cemec-Fipe) tratava um câncer, de acordo com informações do Valor Econômico.

Com doutorado em Economia pela FEA/USP e pós-graduação em estatística avançada pela Poli/USP, Rocca foi secretário estadual da Fazenda em São Paulo, integrou o Conselho Monetário Nacional (CMN) e dirigiu a Fipe.

Ao longo da carreira, o economista fundou e geriu duas consultorias: a Rocca, Prandini e Rabbat Financial Services - Risk Office, voltada para gestão financeira, carteiras de investimento e risco de mercado, e a REP&A Consulting, de monitoramento de desempenho na alta administração de companhias.

Ele atuou ainda como membro do conselho de administração de companhias no país, a exemplo do BNDES, além de ter integrado o comitê financeiro da Petrobras. Rocca participou também do Conselho de Economia da Fiesp e foi consultor do Banco Mundial.

Ele deixa a mulher e cinco filhos. O velório será realizado neste domingo, em São Paulo, no Funeral Hoje, segundo informações prestadas pela família ao Valor.

