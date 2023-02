A- A+

LUTO NO SETOR DE VAREJO Morre, aos 92 anos, o empresário Cyro Ferreira da Costa Natural de Garanhuns, foi um homem considerado à frente do seu tempo e geriu a Ferreira Costa durante toda a vida

O empresário Cyro Ferreira da Costa, 92 anos, morreu na tarde deste domingo (26), em casa, no Recife. A morte se deu por causas naturais e o corpo foi cremado às 20h30 neste domingo, no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, no Grande Recife.

Natural de Garanhuns, no Agreste pernambucano, Cyro Ferreira da Costa era o terceiro filho do português João Ferreira da Costa, nascido no Porto, cidade ao norte de Portugal. Deixa a mulher, Uneida Ferreira da Costa, cinco filhos, todos trabalham na empresa, e 11 netos.

"É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento de Cyro Ferreira da Costa, hoje à tarde, em sua casa ao lado de sua família. A dor é grande, mas fica a certeza de que ele deixou seu grande legado em vida. O Grupo Ferreira Costa agradece a todos as mensagens de apoio nesse momento de luto", registrou o grupo, em nota à imprensa.

Considerado um empresário à frente do seu tempo, Cyro Ferreira da Costa começou a trabalhar aos 17 anos, logo após a morte do pai, dedicou toda sua vida aos negócios e foi responsável pelo modelo de de gestão que tornou a Ferreira Costa referência no varejo.

A empresa tem quatro unidades em Pernambuco (duas no Recife, uma em Caruaru e a primeira, em Garanhuns); no Rio Grande do Norte; na Bahia; em Sergipe e na Paraíba. São aproximadamente cinco mil funcionários.

Ex-prefeito

O deputado estadual e ex-pefeito de Garanhuns, Izaías Régis (PSDB), lamentou a perda. “Hoje, Garanhuns, Pernambuco, o Nordeste e o Brasil, perderam um grande homem, um visionário, um empreendedor nato, um homem com valores firmes e que soube transmitir para os filhos com maestria", registrou, lembrando a expansão da empresa que não perdeu a base familiar.

"Tive a honra de ser seu funcionário, sou e sempre serei um admirador, para mim ele sempre foi uma inspiração. Seu Cyro deixa um legado que orgulha nossa amada Garanhuns, sua terra natal. Que Deus conforte e console a todos os familiares e a nós amigos e admiradores”, enfatizou.

