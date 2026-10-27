Morre o empresário Eduardo Mendonça

A- A+

Faleceu ontem, no Recife, aos 83 anos, o empresário José Eduardo Mendonça. Filho de Pedro Paes Mendonça e Maria Dudu Mendonça, e integrante de uma família de nove irmãos, incluindo o empresário João Carlos Paes Mendonça, fundador e presidente do Grupo JCPM.

Nascido em Serra do Machado, Sergipe, em 26 de fevereiro de 1943, José Eduardo Mendonça construiu uma trajetória marcada pela determinação nos negócios e por uma história de superação pessoal que inspirou a criação de ações sociais voltadas ao acolhimento de pacientes com fissuras labiopalatinas, além de ter atuado como diretor de Operações da marca de supermercados e hipermercados Bompreço.

Biografia

Das experiências vividas pelo empresário nasceu a biografia ‘O Dito e o Não Dito”, escrita pela jornalista Moema Luna e lançada em 2017. Na obra, Eduardo decidiu expor abertamente suas dificuldades e vitórias enquanto pessoa com limitações físicas.

O diagnóstico fissura labiopalatina exato só veio aos 69 anos, em 2012, dando início a um tratamento de quatro cirurgias: três em São Paulo e uma no Recife, que incluiu um mês de silêncio absoluto no pós-operatório.

“Nasci com uma fissura na anatomia na boca, o que me provocou a voz anasalada. Só comecei a falar aos cinco anos e aquilo sempre me incomodou. Sofri demais e só descobri o diagnóstico aos 69 anos, em 2012, quando iniciei um tratamento e fui em busca de um sonho: melhorar a qualidade vocal. Aquilo sempre me incomodou e a ideia desta obra é justamente passar minha experiência para ajudar outras pessoas a não sofrerem o que eu passei”, relatou o empresário durante o lançamento de suas memórias.

Projeto social

O projeto gerou também uma iniciativa social, que foi a criação do Instituto Eduardo Mendonça, idealizado para manter a Casa Sorrir. A organização é dirigida pela filha mais velha, Danielle Mendonça.

Velório

O velório do empresário José Eduardo Mendonça será realizado nesta quarta-feira (28), no Cemitério e Crematório Morada da Paz, em Paulista, a partir das 10h. A cerimônia de cremação está prevista para acontecer às 15h, após o fim da missa de corpo presente, marcada para às 14h. Eduardo deixa a viúva, Ana, três filhos, Viviane, Daniele e Eduardo, e cinco netos.

Veja também