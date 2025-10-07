Morre o empresário Maurício Luiz Shwambach aos 71 anos

A- A+

Faleceu nesta terça-feira (7), no Recife, o empresário do ramo dos transportes Maurício Luiz Shwambach, aos 71 anos. Ele era um dos sócios-proprietários da Real Transportes e do Grupo Brod e tio do ex-secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Bruno Schwambach.



De acordo com informações repassadas por familiares, o velório iniciou às 16h de hoje, e segue até às 19h, quando terá início a cerimônia de cremação, no cemitério Morada da Paz, localizado na cidade de Paulista.



O recifense, nascido em 1953, contribuiu para a consolidação do transporte público na cidade Maceió, capital de Alagoas.





Pelas relevantes contribuições no setor, Maurício chegou ao posto de vice-presidente da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros de Alagoas e Sergipe (Fetralse) e de diretor do Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Passageiros de Maceió (Sinturb).



Maurício deixa dois filhos e duas netas.

