Falecimento

Morre o empresário Maurício Luiz Shwambach aos 71 anos

Cerimônia de cremação está marcada para as 19h de hoje (7)

Morre Maurício Schwambach, empresário do transporte públicoMorre Maurício Schwambach, empresário do transporte público - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Faleceu nesta terça-feira (7), no Recife,  o empresário do ramo dos transportes Maurício Luiz Shwambach, aos 71 anos. Ele era um dos sócios-proprietários da Real Transportes e do Grupo Brod e tio do ex-secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Bruno Schwambach. 

De acordo com informações repassadas por familiares, o velório iniciou às 16h de hoje, e segue até às 19h, quando terá início a cerimônia de cremação, no cemitério Morada da Paz, localizado na cidade de Paulista. 

O recifense, nascido em 1953, contribuiu para a consolidação do transporte público na cidade Maceió, capital de Alagoas.



Pelas relevantes contribuições no setor, Maurício chegou ao posto de vice-presidente da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros de Alagoas e Sergipe (Fetralse) e de diretor do Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Passageiros de Maceió (Sinturb).

Maurício deixa dois filhos e duas netas. 

