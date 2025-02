A- A+

O empresário Cornélio Brennand morreu aos 96 anos. Irmão do artista plástico Francisco Brennand, o pernambucano fez carreira no mundo empresarial, comandando durante anos o grupo fundado por seu pai.

A morte do empresário foi confirmada pela assessoria de imprensa do Grupo Cornélio Brennand. Informações sobre a causa da morte e sepultamento ainda não foram divulgadas pela família.

O Grupo Cornélio Brennand foi fundado em 1917. Atualmente, atua nos setores de geração de energia através de fontes renováveis, vidros planos, desenvolvimento imobiliário e cimento.

Com mais de 100 anos de história, o grupo traz como diretriz a expansão contínua das suas atividades, orientado pelos seus valores.

Homenagens

Em nota, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, destacou a trajetória do empresário que deixa um legado com o Grupo Cornélio Brennand.

"Com pesar, recebi a notícia do falecimento do empresário Cornélio Brennand, que nos deixou nesta quarta (05). Cornélio dedicou sua vida ao empreendedorismo e deixa um legado de compromisso com desenvolvimento sustentável em nosso estado por meio do Grupo Cornélio Brennand (GCB), referência na geração de energia renovável, desenvolvimento imobiliário, vidros e cimento. Toda minha solidariedade a sua família, inúmeros amigos e todos que fazem o GCB".

O senador Fernando Dueire também emitiu uma nota de pesar. No texto, mencionou o compromisso com o desenvolvimento econômico e social do empresário.

"Com grande pesar, recebi a notícia do falecimento do empresário Cornélio Brennand, uma referência em nosso País. Um homem simples e discreto cuja trajetória de sucesso foi marcada pela dedicação, visão empreendedora e compromisso com o desenvolvimento econômico e social. Dr. Cornélio deixa um legado duradouro, que inspira a todos nós. Aos seus familiares e amigos minhas mais sinceras condolências".

