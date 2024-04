A- A+

Luto Morre o jornalista Paulo Totti aos 86 anos Considerado um dos textos mais elegantes do jornalismo brasileiro, Totti trabalhou no Globo e foi repórter especial do "Valor"

Faleceu hoje, às 7h33, em Salvador, o jornalista Paulo Totti. Considerado um dos textos mais elegantes do jornalismo brasileiro, Totti trabalhou no Globo e foi repórter especial do “Valor”, onde recebeu um Prêmio Esso pela série de reportagens “China, o império globalizado”, em 2007.

Totti tinha um olhar especial para contar histórias, explicar outros países aos leitores brasileiros. Foi correspondente da Gazeta Mercantil em Buenos Aires, Washington e Cidade do México.

Seu trabalho na capital argentina foi tão importante que autoridades e empresários argentinos passaram a ler a Gazeta para saber o que Totti escrevia sobre a Argentina, lembra Matías M. Molina, que à época era editor-chefe da Gazeta e gostava de titular os textos de Totti. Um deles, sobre um apagão em Buenos Aires, foi estampado na primeira página com o título “De noche, a media luz”. Assim, mesmo em espanhol. Totti gostou muito.

Além do Globo, do Valor e da Gazeta, Totti trabalhou em grandes jornais como Jornal do Brasil, Última Hora e ajudou a fundar a revista Veja. Comandou editorias e redações e nessa função é lembrado por muitos colegas como um chefe generoso e carinhoso, sempre disposto a ensinar como apurar e escrever uma história. Também foi assessor de imprensa do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e comandou os jornalistas da Agências na Empresa Brasil de Comunicação (EBC) durante a gestão da presidente Dilma Roussef.

Totti nasceu em Veranópolis, no Rio Grande do Sul, em 1938. O primeiro contato com o jornalismo, segundo relato feito ao Estado de S. Paulo, foi aos 14 anos, quando começou a trabalhar em uma redação de Passo Fundo (RS). Depois seguiu para Porto Alegre, onde ingressou na “Folha da Manhã”.

Totti faria 86 anos em 10 de maio. O corpo será cremado hoje às 17h em Salvador, no Jardim da Saudade.

