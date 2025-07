Morre o publicitário Roberto Duailibi, aos 89 anos

A- A+

Morreu na noite de sexta-feira (18) o escritor e publicitário brasileiro Roberto Duailibi, aos 89 anos. Co-fundador da agência DPZ, ele era o "D" da marca, fundada em 1968, ao lado de Francesc Petit (P) - morto em 2013, aos 79 anos - e Roberto Zaragoza (Z) - morto em 2017, aos 86 anos.

Filho de uma brasileira com um libanês, ele nasceu na cidade de Campo Grande, capital do Estado do Mato Grosso do Sul. Porém, ainda criança, aos 12 anos de idade, se mudou para a capital paulista, São Paulo, onde seguiu morando até seus momentos finais.

Membro da Academia Paulista de Letras, sua vida profissional começou cedo, por volta dos 17 anos, em 1952, na Colgate-Palmolive. Além disso, atuou em agências como CIN, McCann-Erickson, J. Walter Thompson e Standard.

Veja também