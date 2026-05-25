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LUTO Morre Toshifumi Suzuki, o "pai" das lojas de conveniência 7-Eleven, aos 93 anos

O japonês Toshifumi Suzuki, ex-presidente da Seven & i Holdings e responsável pela expansão global da rede 7-Eleven, morreu aos 93 anos, comunicou a empresa nesta segunda-feira. Segundo comunicado divulgado pela companhia, Suzuki "faleceu em decorrência de insuficiência cardíaca em 18 de maio".

"Gostaríamos de expressar nossa mais profunda gratidão pela bondade que lhe foi demonstrada em vida e informar, com o devido respeito, o falecimento", acrescenta a nota.

Suzuki entrou para a história do varejo japonês ao inaugurar, em 1974, a primeira loja 7-Eleven no Japão, marco que impulsionou a expansão da marca e consolidou o modelo de lojas de conveniência no país.

Sob sua liderança, a rede se transformou na maior cadeia de lojas de conveniência do mundo. Entre as principais decisões estratégicas, esteve a reestruturação da operação americana da empresa, que enfrentava dificuldades financeiras. Suzuki converteu a matriz nos Estados Unidos em subsidiária da companhia japonesa e liderou mudanças que fortaleceram o negócio internacionalmente.

No Japão, o empresário era conhecido como o "pai das lojas de conveniência", reconhecimento atribuído ao papel decisivo que desempenhou na popularização e no crescimento desse segmento no país.

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