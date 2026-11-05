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Tecnologia Motorola lança celular de R$ 11 mil para disputar mercado premium com Apple e Samsung Signature 27 chega com câmera de 200 megapixels, bateria de 7.000 mAh e recursos de inteligência artificial; pré-venda começa nesta quarta-feira (4), com parcelamento em até 21 vezes

A Motorola anuncia hoje o lançamento global de seu novo smartphone ultrapremium, o Signature 27. Com recursos de inteligência artificial embarcada e câmeras mais potentes, o aparelho chega ao mercado para atrair consumidores de maior poder aquisitivo. A estratégia é disputar espaço com Apple e Samsung, que recentemente renovaram seus portfólios de celulares de alta gama.

Assim como os modelos mais sofisticados das concorrentes, o novo celular da Motorola terá preços entre R$ 10.999 na versão com 256 GB de armazenamento e R$ 11.999 na de 512 GB. A pré-venda começa hoje no Brasil. Para impulsionar as vendas, que começam no 5 de dezembro, a fabricante firmou parcerias com operadoras de telefonia e redes varejistas, que vão oferecer condições especiais de pagamento, com parcelamento em até 21 vezes.

O Signature 27 é equipado com o novo processador premium da Qualcomm, o Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, anunciado em setembro. Entre os destaques está a integração com o Gemini, plataforma de inteligência artificial do Google. Segundo a Motorola, o aparelho será capaz de executar funções avançadas de IA diretamente no dispositivo, reduzindo a dependência da nuvem e agilizando tarefas como criação de vídeos, geração de músicas e edição de conteúdo multimídia.

A fotografia também está no centro da estratégia da Motorola para avançar no segmento premium. O Signature 27 traz câmera principal de 50 megapixels, equipada com sensor Sony LYTIA L910, e uma teleobjetiva periscópica de 200 megapixels. O conjunto inclui ainda uma câmera ultrawide de 50 megapixels e outra frontal, também de 50 megapixels, maior que os rivais.

O sistema da câmera, que integra hardware e software, utiliza inteligência artificial para ajustar cores, contraste e iluminação durante a gravação de vídeos. A estabilização combina recursos ópticos com tecnologias desenvolvidas pela Qualcomm para garantir capturas mais estáveis.

O modelo permite, pela primeira vez, gravar vídeos em resolução de até 8K com a tecnologia Dolby Vision. A Motorola também desenvolveu o Max Vídeo Pro, recurso que aprimora a qualidade das gravações com HDR, além de um sistema avançado de estabilização e sensores capazes de registrar cenas em alta velocidade. As câmeras também podem ser controladas por comandos de voz através do sistema de IA do Google e da própria Motorola. A bateria promete autonomia de até 62 horas de uso, segundo a fabricante.

A corrida tecnológica se estende ao desempenho térmico. O novo aparelho utiliza um sistema de resfriamento que combina gel térmico com partículas de diamante, metal líquido, malha de cobre e uma câmara de vapor redesenhada. Segundo a Motorola e a Qualcomm, a área de dissipação de calor é 40% maior que a da geração anterior, permitindo manter níveis elevados de processamento durante aplicações de inteligência artificial, jogos e gravações de vídeo.

Além da tecnologia embarcada, o design se tornou outro elemento central na disputa pelo consumidor de alta renda. O Signature 27 aposta em estrutura de alumínio, módulo de câmeras com acabamento em cerâmica e duas versões inspiradas em tendências de moda e design de interiores, nas cores cinza-chumbo e verde-floresta.

O aparelho também marca a estreia da parceria entre a Motorola e a fabricante dinamarquesa de equipamentos de áudio Bang & Olufsen no mercado de smartphones. A colaboração envolve uma nova arquitetura de alto-falantes e calibrações específicas para oferecer uma experiência sonora de maior fidelidade.

"Estamos aproveitando os recursos de processamento de imagem e de inteligência artificial para avançar em fotografia computacional com o nosso mecanismo de aprimoramento de vídeo, que utiliza IA para analisar as cenas em tempo real e otimizar cores, detalhes e nitidez", disse Ruben Castano, vice-presidente de Design, Marca e Experiência do Cliente na Motorola Mobility.

A Motorola também firmou parceria com a Meta para oferecer suporte à tecnologia Ultra HDR no Instagram. A integração permite preservar a qualidade das imagens compartilhadas, incluindo cores, iluminação, detalhes e estabilização, tanto em fotos enviadas a partir da câmera nativa quanto em gravações feitas diretamente pelo aplicativo.

Parceria com Qualcomm inicia IA agêntica

Com o novo processador, o celular também inaugura uma nova geração de recursos de inteligência artificial agêntica. A proposta é permitir que o aparelho compreenda hábitos, preferências e o contexto do usuário ao longo do tempo, antecipando tarefas e oferecendo sugestões personalizadas.

Segundo Helio Oyama, diretor de Produtos da Qualcomm para a América Latina, os smartphones equipados com a nova plataforma poderão gravar vídeos em 8K a 60 quadros por segundo e em 4K a 240 quadros por segundo, recurso que permite produzir imagens em super câmera lenta.

"A IA deixa de apenas responder perguntas para agir em diferentes aplicativos. O usuário poderá pedir, por exemplo, para organizar compromissos, procurar informações, fazer reservas ou executar ações em sequência sem precisar abrir vários apps", afirma Oyama.

Ficha técnica:

Preço: R$ 10.999 (256 GB) e R$ 11.999 (512 GB)

Processador: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Tela: Extreme AMOLED Duo, com tecnologia tandem

Brilho máximo: 12.000 nits

Câmera principal: 50 MP, sensor Sony LYTIA L910

Câmera teleobjetiva: 200 MP, zoom óptico de 3x e digital de até 100x

Câmera ultrawide: 50 MP, com modo macro

Câmera frontal: 50 MP

Vídeo: Até 8K com Dolby Vision

Bateria: Até 62 horas de uso ou 47 horas de reprodução de vídeo

Sistema operacional: Android

Cores: Cinza-chumbo (Coal Smoke) e verde-floresta (Capulet Olive)

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