A- A+

TECNOLOGIA Motorola lança telefone Razr com IA por cerca de R$ 7,3 mil e fones de ouvido Swarovski; veja Nova linha de celulares dobráveis da empresa faz parte de uma reformulação do portfólio

A Motorola lançou uma nova linha de celulares dobráveis Razr, equipada com um conjunto de assistentes de inteligência artificial, em uma reformulação abrangente de seu portfólio que também inclui novos fones de ouvido e um relógio.

A marca da Lenovo está se posicionando para oferecer aos consumidores mais opções de software e acessórios da moda além dos líderes de mercado Apple e Samsung Electronics.

O novo Razr Ultra, com preço de US$ 1.300 (R$ 7.385), é o terceiro modelo da série. Todos os aparelhos virão com o aplicativo da Perplexity AI pré-instalado, além de modelos de IA da Microsoft, Meta e da Google, da Alphabet, integrados ao assistente de IA da Motorola.

Essa coleção de softwares de terceiros permite recursos como respostas a perguntas dos usuários, identificação de informações contextuais e resumo de notificações.

Cada um dos novos aparelhos possui uma tela interna de aproximadamente 7 polegadas e um display menor na parte externa, com as edições mais premium oferecendo especificações superiores ao modelo básico Razr de US$ 700 (cerca de R$ 4 mil) . A pré-venda nos EUA começa em 7 de maio, com o lançamento completo previsto para 15 de maio. As operadoras AT&T e T-Mobile também venderão os dispositivos em suas lojas.

Esta nova versão da família Razr marca um esforço renovado para se destacar, oferecendo variedade tanto em software quanto em estilo. Em 2019, a Motorola foi a primeira a lançar no mercado um celular dobrável que se fechava em um dispositivo do tamanho da palma da mão — muito parecido com seu icônico celular flip.

Os novos aparelhos de hoje entram em um mercado já saturado, onde a controladora Lenovo detém apenas uma pequena fatia, e concorrentes como a Samsung e o Pixel da Google já lançaram seus próprios dobráveis.

Mas o presidente da Motorola, Sergio Buniac, argumenta que os usuários querem “algo realmente diferente e verdadeiramente atraente”, citando a descoberta da empresa de que 25% dos compradores do Razr são ex-usuários de iPhone.

Reforçando sua estratégia de “tecnologia estilo de vida”, que enfatiza o design e a experiência tátil dos produtos para atrair consumidores mais jovens, a Motorola fez parceria com a Bose Corp. para lançar seus primeiros fones de ouvido abertos, chamados Moto Buds Loop. Eles foram projetados para serem uma declaração de moda, cravejados com uma camada de cristais Swarovski e com aparência de acessório tipo ear cuff.





Haverá também uma versão mais discreta, em verde escuro, sem o brilho. Um porta-voz da Motorola afirmou que os preços serão divulgados mais perto do lançamento dos fones na América do Norte nos próximos meses. Os FreeClip da Huawei, similares, são vendidos atualmente por cerca de US$ 200 na Amazon.

A Motorola também está lançando um novo smartwatch chamado Moto Watch Fit, que terá uma tela maior e bateria com maior duração em comparação aos produtos já existentes, com o preço também a ser anunciado.

O Razr Ultra topo de linha é ligeiramente mais caro do que o Samsung Galaxy Z Flip 6 com os mesmos 512 GB de armazenamento. Ambos têm o formato de concha quando fechados, embora o dispositivo da Razr pareça aproveitar melhor sua tela externa de 4 polegadas para executar tarefas de IA e exibir notificações.

O Razr Ultra também conta com uma câmera frontal de maior resolução e uma bateria maior do que a do Z Flip. A Motorola fez melhorias no seu mecanismo de dobra, utilizando uma dobradiça reforçada com titânio e otimizando o raio de curvatura para reduzir vincos na tela — uma reclamação recorrente dos usuários de modelos anteriores após uso prolongado.

Divisão de tarefas

Ter aspectos do assistente de IA da Motorola alimentados por diferentes modelos de terceiros pode oferecer uma prévia do que pode ser o futuro do desenvolvimento de smartphones com inteligência artificial.

As primeiras tentativas de incorporar IA ao hardware falharam em parte devido à falta de integração com os rastros digitais dos usuários criados em seus smartphones. Mas a abordagem da Motorola é permitir que os usuários testem diferentes modelos diretamente no dispositivo que mais utilizam — e tirem suas próprias conclusões.

O assistente Moto AI responderá às perguntas dos usuários usando os modelos em nuvem da Google, incluindo o Gemini por padrão, mas pode alternar para o Perplexity ou o Copilot da Microsoft se o usuário especificar isso no início da solicitação. Como o Google Fotos é a galeria padrão nos dispositivos Android da linha Razr, o Gemini também poderá analisar o conteúdo das fotos, caso o usuário peça, por exemplo, para lembrar de um lugar visitado anos atrás.

O Llama, da Meta, ajudará a resumir mensagens não lidas ou chamadas perdidas. A Motorola prevê que esse será um recurso muito usado e, por isso, está armazenando o Llama no próprio dispositivo, em vez de usar modelos em nuvem que cobram por busca, segundo Mahad Ayalur, diretor de gerenciamento de produto.

Apesar de o contrato da Google com a Motorola proibir que a fabricante defina o Perplexity como assistente padrão — conforme revelado por um executivo do Perplexity durante a audiência do julgamento antitruste da Google na quarta-feira —, o acordo de pré-instalação ainda deve beneficiar a startup, já que pode alcançar potencialmente dezenas de milhões de usuários de smartphones, segundo o CEO da empresa, Aravind Srinivas.

“Temos lutado” contra o domínio da Google sobre o ecossistema Android, disse Srinivas em entrevista.

O acordo com a Motorola é uma “vitória”, ainda que pequena. “Para uma startup como a nossa, conseguir distribuição é a coisa mais importante.”

Os novos usuários do Razr receberão um teste gratuito de três meses da assinatura Perplexity Pro, que também permite o uso de múltiplos modelos, e um teste de três meses do Gemini Advanced.

Veja também