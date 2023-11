A- A+

MERCADO AUTOMOTIVO MotorShow: Salão de automóveis chega ao Recife 7° edição do evento traz principais marcas e explora as últimas inovações

Em sua 7° edição, o MotorShow, salão de automóveis que reúne as últimas novidades do mercado automotivo, chega ao Recife focado nos carros elétricos e híbridos. O evento, com assinatura de André Cavalcanti, curadoria de Jorge Moraes e produção da Libre Promo, acontecerá de 7 a 17 de dezembro, no Shopping RioMar, no Pina.

Segundo André Cavalcanti os visitantes têm a chance de comparar diferentes modelos e tecnologias a poucos passos de distância.

"Quem for até o salão vai ter a oportunidade de explorar as últimas inovações em veículos elétricos e híbridos, conhecer modelos de várias marcas, entender os benefícios ambientais e econômicos, além de participar de test drives (que são agendados no salão e realizados na concessionária), para experimentar a condução suave e silenciosa. Especialistas na área também estarão presentes para fornecer informações detalhadas sobre tecnologia, carregamento e segurança. Este evento oferece uma visão emocionante do futuro da mobilidade elétrica e e híbrida", explica.

Leia também • Polo Automotivo Stellantis de Goiana alavanca economia de Pernambuco com tecnologia e inovação

O mercado automotivo está em constante evolução, com lançamentos e inovações acontecendo a cada ano. Para o consumidor médio, é desafiador acompanhar todas essas mudanças e atualizações.

"Este evento se destaca como uma vitrine abrangente, onde o público pode não apenas tomar conhecimento de uma ou outra marca, mas também ficar atualizado sobre todas as últimas tendências e lançamentos de uma só vez. Em suma, o MotorShow PE oferece uma experiência única e essencial para qualquer pessoa interessada no mundo dos automóveis", compartilha André.

Consolidado como o único Salão do Automóvel no Nordeste com foco no varejo, o evento oferece aos visitantes a chance única de ver de perto as últimas novidades. Ainda de acordo com o empresário, "o evento é estratégico para os expositores e pode ser o ponto de partida para o sonho de muitos consumidores, especialmente com a presença das melhores marcas de luxo", finaliza.

Veja também

JÁ IMAGINOU? Mega da Virada: começam nesta segunda apostas para prêmio de R$ 550 milhões, o maior da história